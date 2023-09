L'Argentine s'est imposée sans une grande sérénité face aux Samoa (19-10) et lance son Mondial. Les Pumas ont pu compter sur un grand Emiliano Boffelli, auteur de 16 points.

L’essentiel est assuré pour l’Argentine qui avait besoin d’une victoire pour ne pas dire au revoir à la qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde. C’est chose faite ce vendredi 22 septembre à Saint-Étienne, avec un succès étriqué contre les Samoa (19-10). Malgré cette victoire, les Argentins ne se sont pas rassurés dans le jeu avec de nombreuses approximations et de grandes difficultés à concrétiser les occasions. Au classement, l’Argentine revient à 4 points, à un seul du Japon et des Samoa, et 5 derrière l’Angleterre après deux rencontres. Les Samoans se sont montrés trop indisciplinés pour espérer mieux dans cette rencontre.





La pluie rend le ballon glissant

En début de match, les Argentins ont cru revivre le même match que contre l’Angleterre lorsque dès la première action, Duncan Paia’aua a déséquilibré Santiago Carreras dans les airs qui est retombé sur l’épaule et la tête. L’arbitre a sorti un carton jaune, validé par le bunker, et les Samoans ont passé les dix premières minutes de la rencontre avec un joueur de moins. Une supériorité numérique dont a profité l’Argentine pour inscrire son seul essai de la rencontre. Sur une touche jouée rapidement, les avants argentins ont fixé la défense samoane dans l’axe avant que le ballon ne s’exporte rapidement vers l’aile droite pour Emiliano Boffelli qui s’est allongé de tout son corps pour aplatir (7-0, 10’).

La suite de la première période a été rendue délicate par la pluie forte qui est tombé sur Saint-Étienne pendant une heure. Pour les Samoa, Christian Leali’ifano a manqué deux coups de pied qui étaient pourtant de ses cordes, six points laissés en route qui font manquer le point de bonus défensif aux Samoa en fin de match. Les quarante premières minutes ont été celles du buteur et ailier argentin Emiliano Boffelli qui a marqué les 13 points de son équipe. À la pause, le score était équilibré mais avec une domination des Argentins (13-3).

Une fin de match à suspense

Au retour des vestiaires, la pluie s’est arrêtée mais pas les fautes de main. La possession a largement en faveur des Argentins qui se sont obstinés à vouloir marquer un essai, mais la défense des Samoa a tenu bon. C’est finalement Emiliano Boffelli qui a, à nouveau, creusé l’écart sur une pénalité (16-3, 54’).

Sur cet exercice de force, les avants argentins se sont fait enfoncer et les Samoans ont rapidement joué la pénalité pour un essai en force de Sama Malolo (16-10, 76’), offrant cinq dernières minutes de folie à son équipe. Les joueurs samoans ont continué de mettre la pression mais ils se sont mis une fois de trop à la faute au milieu de terrain. Pour son premier coup de pied du match, plein axe à 50 mètres des perches, l’expérimenté Nicolas Sanchez n’a pas tremblé pour assurer la victoire des siens (19-10, 80’).

Un soulagement pour les Argentins mais il faudra faire beaucoup mieux dans une semaine contre le Chili puis le Japon pour se qualifier en quarts de finale. La suite du Mondial s’annonce délicate pour les Samoans qui vont maintenant affronter le Japon puis l’Angleterre.