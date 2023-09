Voyage à vide pour les Samoa

L’équipe menée par Christian Leali’ifano n’a pas réussi à rivaliser avec une Argentine plus pragmatique.

Une défaite et même pas un petit bonus défensif. Les Samoans ont perdu gros face aux Argentins. Et cela malgré une dynamique de fin de match est en leur faveur. Dominés toute la partie, l’espoir revient en effet avec le renfort d’entrants inspirés et actifs comme D’Angelo Leuila et Sama Malolo. Un sentiment renforcé avec l’essai en force du talonneur remplaçant (16-10, 75e). Mais un manque de maîtrise traduit par une faute les repoussent hors du bonus sur un dernier coup de patte de Nicolás Sánchez (19-10, 80e). "Je suis assez déçu de ne pas avoir ce bonus car nous avons eu l’opportunité de l’obtenir et de le conserver, souligne le sélectionneur Seilala Mapusua. Nous voulions aborder ce match en récupérant quelque chose, à défaut d’une victoire en tout cas."

Mais les Samoans étaient trop loin d’un succès. Sous la pluie stéphanoise, ils manquent de précision et font des mauvais choix. Et ce - paradoxalement - de la part de joueurs très expérimentés comme Christian Leali’ifano ou Duncan Paia’aua. Des jeux au pied sont imprécis ou mal choisis, des lancers en touche égarés et des fautes viennent aussi noircir le tableau. "Cela a été un match difficile, constate le sélectionneur Seilala Mapusua. Nous n’avons pas pu appliquer notre jeu face à beaucoup de pression des Argentins. Ils ont mieux su s’adapter aux conditions. Les Argentins ont su exécuter leur plan parfaitement."

Cap sur le Japon

Sans être étincelante, l’équipe des Pumas se montre surtout plus propre sur certains fondamentaux. "Cela me semble compliqué de gagner un match, surtout contre une équipe du calibre de l’Argentine, avec 40 % de possession", image ainsi Seilala Mapusua. Le jeu se concentre aussi dans la moitié de terrain des Samoans, les exposant aux fautes et au pied d’Emiliano Boffelli. Les joueurs de Mapusua perdent trois ballons sur lancers en touche (dont deux contrés par Guido Petti) et deux en mêlée. Et si l’on ajoute que peu après l’heure de jeu, l’Argentine domine allégrement côté franchissements (40 à 12 !), l’équipe samoane semble bien trop fébrile pour exister dans cette partie, excepté son baroud final. Celui-ci n’a pas suffi et Seilala Mapusua se projette rapidement vers le prochain rendez-vous pour son équipe : "Il y a un gros match qui vient à nous, face au Japon. Nous devons comprimer nos temps de préparation comme nous n’avons que six jours avant le prochain match. Et l’aborder en étant le plus frais possible." Face à l’équipe nippone, il faudra se montrer plus inspirés côté samoan. Sinon, l’espoir de se mêler à la lutte pour la phase finale sera vite éteint.