Acteur malheureux de ce France - Namibie après son plaquage dangereux sur Antoine Dupont, Johan Deysel s'est exprimé après le match sur l'action qui lui a valu un carton rouge. Le centre namibien regrette forcément son geste.

Contre son gré, Johan Deysel est sur le devant de la scène depuis ce jeudi soir. Son match face aux Bleus a basculé à la 46ème minute quand il a plaqué de manière non-maîtrisée Antoine Dupont.

C'est à la suite du choc entre la tête de l'ancien Columérin et celle du capitaine des Bleus que ce dernier s'est blessé. En conférence de presse, le centre namibien s'est exprimé et a regretté ce dénouement : "J'aimerais adresser mes meilleurs voeux à Antoine Dupont. De toute évidence, je ne voulais pas lui faire de mal."

Le numéro 13 des Welwitschias raconte : "Tout s'est passé très rapidement et je n'ai pas réussi à sortir ma tête assez vite, ce qui a entraîné le choc. Je connais les règles et je savais directement que j'étais en faute."

J'ai parlé avec Galthié après le match

Exclu après son plaquage sur le demi de mêlée, Johan Deysel a pu échanger quelques mots avec Fabien Galthié : "J'ai parlé avec lui immédiatement après le match et j'ai envoyé mes excuses à Antoine, à titre personnel et par l'intermédiaire du médecin du XV de France. C'est un grand joueur et je lui souhaite un prompt rétablissement."

Pour rappel, le centre est victime de cyberharcèlement depuis ce jeudi soir sur ses réseaux sociaux. Des messages largement regrettables. Après ce carton rouge, Johan Deysel en a sûrement terminé avec sa Coupe du monde. Les Namibiens joueront leur dernier match dans cette Coupe du monde 2023 mercredi prochain face à l'Uruguay.