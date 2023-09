Auteur du geste dangereux qui blessa Antoine Dupont à Marseille, le capitaine de la Namibie passera en commission de discipline ce mardi, où il devrait sans surprise se voir signifier la fin de son mondial. Épilogue d’une semaine terrible qui le vit traverser un cyberharcèlement en règle...

C’est évidemment contre son gré que le capitaine namibien Johan Deysel est arrivé sur le devant de la scène cette semaine, après ce plaquage mal maîtrisé qui lui valut un logique carton rouge et entraîna surtout la grave blessure du demi de mêlée et capitaine du XV de France Antoine Dupont, victime d’un choc tête contre tête. « J’aimerais adresser mes meilleurs vœux à Antoine Dupont, glissait sincèrement le numéro 13 des Welwitschias après la rencontre.. De toute évidence, je ne voulais pas lui faire de mal. Tout s’est passé très rapidement et je n’ai pas réussi à sortir ma tête assez vite, ce qui a entraîné le choc. Je connais les règles et je savais directement que j’étais en faute. »

Après son expulsion, Johan Deysel a pu échanger quelques mots avec le sélectionneur Fabien Galthié, qu’il connaît bien puisque son fils Mathis fut le coéquipier de Deysel à Colomiers. « J’ai parlé avec lui immédiatement après le match et j’ai envoyé mes excuses à Antoine, à titre personnel et par l’intermédiaire du médecin du XV de France. C’est un grand joueur et je lui souhaite un prompt rétablissement. » Une attitude sportive qui n’a toutefois pas empêché l’inévitable déferlement de haine sur les réseaux sociaux, qui a rapidement viré au cyberharcèlement jeudi soir. Morceaux choisis… Certains prétendus supporters accusant même sans vergogne Deysel d’avoir volontairement voulu « dégommer » le numéro 9 des Bleus pour « aider » l’Afrique du Sud (pays voisin de la Namibie) en vue d’un présumé match éliminatoire. On n’a pas trouvé plus minable...

Le soutien d’Alain Carré

Un torrent boueux qui a incité le président columérin Alain Carré, dévasté devant le flot d’insultes et de menaces proférées à l’encontre de celui qui a porté pendant cinq saisons le maillot à la Colombe, de monter au créneau pour défendre son ex-joueur. « Franchement, je trouve tout ça dégueulasse, a lancé le président Carré dans les colonnes de la Dépêche. Johan Deysel est un chic type, un garçon affable, très gentil qui possède un vrai esprit de club et intervenait souvent auprès de notre école de rugby. Dès la fin du match, je lui ai adressé mon soutien. Je pense qu’il n’a rien à se reprocher, si ce n’est de n’avoir peut-être pas maîtrisé son plaquage. Mais il n’y avait rien d’intentionnel, c’est dans l’action. Johan est un garçon qui s’engage à fond. Je sais qu’il le regrette, qu’il n’avait aucune intention de blesser Antoine Dupont. Ce qui arrive est avant tout dommage pour lui. »

Johan Deysel passera en effet devant la commission de discipline de World Rugby ce mardi. Toutefois, au vu de la sévérité de l’instance internationale concernant les plaquages « imprudents », difficile de ne pas imaginer que la Coupe du monde du capitaine de la Namibie est d’ores et déjà terminée.