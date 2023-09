Touché à la pommette droite lors de la rencontre France - Namibie, Antoine Dupont entame une course contre-la-montre pour revenir le plus vite possible. Jean-Baptiste Grisoli, ancien médecin du XV de France, estime que le capitaine des Bleus pourrait porter un masque de protection.

Après le choc, la motivation. Blessé à la pommette droite, Antoine Dupont entame aujourd'hui une course effrénée pour revenir le plus vite possible avec le XV de France. Pour rappel, les Bleus joueront face à l'Italie (6 octobre) avant de probablement jouer un quart de finale le week-end du 14 et 15 octobre. Alors que le temps d'indisponibilité de Dupont n'est pas encore connu, Jean-Baptiste Grisoli estime que le capitaine des Bleus pourrait jouer avec un masque, même si World Rugby interdit l'usage de ce dernier. L'ancien médecin du XV de France (2011-2015) explique qu'une dérogation pourrait être envisagée, selon les matériaux et la forme du masque. Avant Dupont, Imanol Harinordoquy s'était déjà couvert le visage lors d'une demi-finale de coupe d'Europe face au Munster, en 2010. Plusieurs basketteurs américains ont également eu recours à un masque.