Dernière rencontre de Coupe du monde du week-end : l'Australie et le pays de Galles s'affrontent dans un match décisif pour le classement de la poule C. Au Groupama Stadium de Lyon, les Wallabies jouent leur survie dans ce mondial.

Après le superbe Afrique du Sud-Irlande de la veille et le match entre l'Écosse et le Tonga, c'est au tour de l'Australie et le pays de Galles de croiser le fer. Suite à leur défaite surprise face aux Fidji, les Wallabies sont dos au mur au sein de la poule C et sont dans l'obligation de s'imposer. Le pays de Galles voudra de son côté assurer sa qualification en phase finale.

À quelle heure regarder pays de Galles - Australie ?

Pour cette rencontre du samedi 24 septembre, rendez-vous à 21h00 heures pour le coup d'envoi. Le match se disputera par ailleurs au Groupama Stadium de Lyon. C'est l'Anglais Wayne Barnes qui sera l'arbitre.

Sur quelle chaîne tv suivre en direct pays de Galles - Australie ?

Pour savourer ce pays de Galles - Australie, il faudra être sur TF1. Diffuseur de la Coupe du monde au même titre que France Télévisions et M6, TF1 diffusera cette rencontre du dimanche 24 septembre.