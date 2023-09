Meilleur joueur du match au sommet entre l’Irlande et l’Afrique du Sud ce samedi, Bundee Aki (33 ans, 50 sélections) enchaîne les prestations de très haut niveau. Au point qu’il fait figure de terreur en vue des phases finales...

Et à la fin, le prix de l’homme du match revient... à Bundee Aki. Déjà auréolé de la meilleure performance face au Tonga une semaine plus tôt, le centre de 33 ans a encore survolé les débats, samedi soir, au Stade de France : avec 14 ballons portés et des avancées constantes, 66 mètres parcourus dont une chevauchée fantastique au centre du terrain, 4 défenseurs battus et une passe après contact, le joueur du Connacht a remporté son duel à distance avec De Allende et mis ses partenaires sur la voie d’un succès de prestige. « C’est un joueur fantastique, il a toujours fait partie des meilleurs 12 du monde et il est en jambes ces derniers matchs, évoquait, avant la confrontation, son alter ego springbok. Je sais qu’il va fêter sa 50e sélection demain et qu’il sera au taquet. Moi, j’ai hâte de le croiser et j’espère qu’on ne va pas se décevoir. » Bundee Aki a tenu toutes les promesses de son magnifique début de tournoi : sur les deux premières journées, il avait totalisé 4 essais, 39 courses, 7 franchissements, autant de catégories dans lesquelles il pointait en tête. Mais ce n’avait été “que” face à la Roumanie et le Tonga.

« Il donne de l’énergie à tout le monde »

Sa prestation contre les champions du monde en titre confirme ce que tout le monde pressentait très fortement : Bundee Aki est dans la forme de sa vie et est définitivement de retour au premier plan, lui qui avait encore récemment été écarté par le Connacht pour des soucis de discipline et d’état physique. « C’est un tel compétiteur, vante l’entraîneur-adjoint du XV du Trèfle John Fogarty. Il a une approche mentale parfaite. Il donne de l’énergie à tout le monde, par son influence et par sa capacité à mettre de l’impact dans tout ce qu’il fait, les plaquages comme les charges. Les autres se sentent bien à son contact. » James Lowe, son partenaire à l’aile, confirme : « Pour un joueur aussi massif, c’est épatant qu’il soit aussi actif et omniprésent. Il peut être physique quand il le faut mais il a aussi la qualité technique pour jouer différemment. Nous avons besoin d’un profil comme le sien dans notre milieu de terrain. »

En vue des phases finales, le niveau actuel de Bundee Aki sera un des atouts majeurs du XV du Trèfle. Et un des principaux sujets de migraines pour les staffs adverses dans la préparation de leurs matchs tant le Néo-Zélandais d’origine est redoutable. Qu'il soit utilisé en attaquant, en leurre ou en passeur, il est un danger constant.