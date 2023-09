L'ancien emblématique deuxième ligne parle du défi de samedi, de la sérénité du XV du Trèfle, du rendement de sa conquête et de Jonathan Sexton.

Cet Irlande-Afrique du Sud est tellement attendu. Comment l’abordez-vous ?

C’est un rendez-vous énorme. On ne peut pas nier le contexte : l’Afrique du Sud est championne du monde en titre, elle joue très bien actuellement et tous les projecteurs sont braqués sur ce match, ce qui en fait une échéance majeure. Mais ce que j’aime bien avec notre équipe, c’est qu’elle prépare toutes ces rencontres avec le même souci du perfectionnisme. Il n’y avait rien à révolutionner, on est resté dans la lignée de ce qui est fait depuis des semaines. C’est une des forces de nos gars : la sérénité avec laquelle ils abordent mentalement les grands rendez-vous.

Quand vous voyez vos troupes disputer des matchs aussi prestigieux, intenses, n’avez-vous pas la nostalgie de vos années de joueurs ?

Oh non, en aucune façon (rire). C’est une autre histoire. Cette génération est tellement différente. Ça n’a plus rien à voir avec celle de mon époque. Mais j’apprécie d’être aux premières loges pour assister à toutes les grandes choses qu’elle accomplit. Je ne pense plus à ma carrière de joueur et j’adore ce que je fais désormais. Par exemple, je prends beaucoup de plaisir à la session de mêlée du mercredi. J’aime ce sentiment de leur passer le témoin : quand ils commencent à bosser, mon travail est fini.

Quels sont vos axes de progrès pour rivaliser avec les Boks, notamment devant ?

Face au Tonga, nous avons eu une mauvaise balance de pénalités à cheval entre les deux mi-temps. Il y a eu une succession de fautes et un carton jaune, ce qui ne nous était pas arrivé depuis un bout de temps. Face à une forte adversité, ça peut vous coûter très cher. Cela nous a donné de la matière à travailler pour cette semaine. Pour le reste, notre dernier match a été très satisfaisant.

La conquête vous a-t-elle rassuré ? On sait ce que ce secteur sera crucial face aux champions du monde…

Il y avait eu de la frustration ces dernières semaines car il avait fallu gérer plein de pépins au niveau de nos talonneurs. Mais ils ont été excellents. Mises à part une ou deux touches un peu moins précises, c’était du très haut niveau : les annonces, les sauts, les lifts, tout était bien réglé. Quand on réunit tout ça, notre alignement est très performant et ça nous permet de lancer notre jeu comme on aime le faire. Par ailleurs, je suis heureux que l’on ait marqué sur maul. C’est quelque chose de dur à réaliser au niveau international. C’est bon pour la confiance d’y être parvenu à ce moment-là.

Un mot sur Jonathan Sexton que plus rien n’arrête : 40 points, 3 essais en deux matchs, un record…

C’est un joueur spécial. Ça se ressent sur le terrain et encore plus dans la préparation de l’équipe. Il sait tirer le meilleur parti de chaque joueur. Il ne laisse rien au hasard. On voit très bien s’il est présent ou non. C’est un grand exemple pour les jeunes mais aussi les autres leaders. Il n’a pas peur d’aborder les sujets qui fâchent ou qui divisent pour que l’équipe soit dans les meilleures conditions possibles. Vous avez pu voir la joie de ses partenaires quand il a inscrit l’essai de son record, ça veut dire beaucoup de choses sur son importance. Ça avait déjà été le cas lorsqu’il avait marqué face au Japon pour sa 100e sélection. Ça montre toute la reconnaissance que ses partenaires ont pour Jonny. Je suis tellement heureux qu’il en soit là.