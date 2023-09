Le pays de Galles a poursuivi son parcours parfait comptablement dans cette Coupe du monde. Le sélectionneur Warren Gatland, impressionné par la performance des Portugais samedi, pense que le Mondial devrait s’ouvrir à davantage d’équipes.

Le sujet fait débat depuis plusieurs jours, notamment après les scores fleuves entre la Nouvelle-Zélande et la Namibie (71-3) et l’Afrique du Sud contre la Roumanie (76-0). Deux rencontres sans enjeu, avec cette fâcheuse impression que les acteurs ne jouaient pas au même sport sur la pelouse. Pour le Portugal, 16ème nation mondiale – juste devant l’Uruguay qui a chèrement vendu sa peau face aux Bleus – l’expérience s’est mieux passée, et les "Lobos", intrépides et généreux, peuvent même nourrir des regrets après leur défaite 28 à 8.

Bousculés, les Gallois l’ont quand même emporté avec le bonus offensif, mais le sélectionneur Warren Gatland a tenu à rendre hommage à la sélection portugaise après la rencontre. "Le Portugal nous a mis sous pression, ils ont fait circuler le ballon. Ils m’ont impressionné." Alors que des voix s’élèvent pour réclamer une compétition plus resserrée, Gatland lui, ne partage pas le même avis. "L’Uruguay a été excellente contre la France. C’est magnifique pour le rugby. Nous avons vu plusieurs matchs comme cela. C’est fantastique. Le Portugal face à nous a très bien joué, a montré beaucoup d’envie et a multiplié les prises d’initiative, et l’Uruguay a joué de malchance contre la France."

"Nous voulons que les équipes inférieures perturbent le rugby mondial"

Le patron de la sélection galloise est même allé plus loin, et appel de ses vœux une Coupe du monde élargie à plus de nations : "C’est important de développer ces nations de niveau deux, et, peut-être, pourrons-nous nous retrouver plus tard avec une Coupe du monde à 24 équipes. Selon moi, cela aiderait à faire progresser notre sport." Face aux Portugais, le pays de Galles a eu toutes les peines du monde à affirmer son jeu, à l’image de l’équipe de France contre les Sud-Américains. À l’expérience, les coéquipiers de Jac Morgan ont pris le large et les "Loups" ont raté des occasions – que cela soit des points au pied avec un Samuel Marques diminué par une gêne au mollet ou par un manque de lucidité dans les zones de marques – qui expliquent la différence de 20 points au coup de sifflet final. "Je ressens une grande fierté, mais aussi beaucoup de frustration, confiait le demi de mêlée. On aurait pu faire mieux. Mais nous n’avons pas renié nos principes. Nous voulions montrer que le rugby portugais était bien présent, et je pense que nous l’avons fait."

Disons les choses simplement, les Lusitaniens ont mieux déplacé le ballon que les Gallois, et si le match fut plaisant à regarder, on le doit à la performance des hommes de Patrice Lagisquet et non aux demi-finalistes de l’édition 2019. "Nous voulons que les équipes inférieures perturbent le rugby mondial, allait même jusqu’à dire Warren Gatland à l’issue du match. Du moment que je ne suis pas l’entraîneur de l’équipe perturbée", ajoutait-il tout sourire. Avec peut-être plus de rencontres organisées hors Coupe du monde contre les nations du Tier 2, le souhait de Gatland pourrait se réaliser. Mais pas sûr que le rugby souhaite prendre ce virage au regard du projet de ligue mondiale entérinée pour remplacer les traditionnelles tournées de novembre…