Malgré beaucoup de courage et des idées, les Portugais sont tombés face à des Gallois maladroits et décevants pour leur entrée en lice en Coupe du monde. Faletau, précieux, s'est montré au niveau alors que Johnny Williams a raté son match.

Tops

Taulupe Faletau

Les années passent, mais lui est toujours là. Alors que certains illustres internationaux ont quitté le navire peu avant le début du Mondial, Taulupe Faleteau est resté fidèle à Warren Gatland. Dans cette équipe galloise bousculée par de vaillants Portugais, le troisième ligne centre a fait parler son expérience... Et ses cannes pour reprendre Nicolas Martins qui filait à l'essai en première période. Présent en défense en première période (8 plaquages), il a fait avancer son équipe dans les moments importants (44 mètres gagnés ballon en main), jusqu'à marquer le dernier essai de la rencontre, celui du bonus offensif.

Nicolas Martins

Quelle activité du troisième ligne de Soyaux-Angoulême ! En défense, il termine meilleur plaqueur de la rencontre (19 plaquages), et en attaque, il a tenté beaucoup de choses. Avec réussite. Quel dommage qu'il n'ait pas réussi à pousser un peu plus jusqu'à l'en-but après l'inspiration de son arrière Nuno Sousa Guedes, autre belle découverte dans cette partie.

Auteur du seul essai portugais sur une merveille de combinaison en touche (merci David Gérard), Nicolas Martins peut clairement regarder la troisième ligne galloise dans les yeux ce soir. Il sera crucial dans la suite de l'aventure des Lusitaniens.

Dewi Lake

Le cocapitaine du XV du Poireau, qui s'était blessé en préparation face aux Sud-Africains et qui n'était pas présent face aux Fidji, n'est pas passé à côté de sa rencontre. Face à la fougue portugaise et les relances à répétition des Lobos, le talonneur s'est démêlé en défense avec un beau 100 % (11 plaquages). C'est lui surtout qui crucifie les coéquipiers de Samuel Marques juste avant la pause avec un essai tout en puissance. Globalement, il a été serein en mêlée fermée, et a apporté la puissance qui manquait dans le camp adverse. En partie à sa charge, ses deux lancers en touche en début de seconde période sont contrés par Rafael Simões.

Flops

Johnny Williams

Les Gallois ont certes gagné, mais pas sûr que Warren Gatland soit satisfait de cette prestation. Et de la partition de son trois-quarts centre Johnny Williams. Il a clairement perdu son duel face au capitaine portugais Tomás Appleton. Il se rend coupable d'une faute cynique en première période qui lui coûte un carton rouge. Bien surveillé en défense, il pense inscrire un essai juste avant la pause mais échappe le ballon au moment d'aplatir. Nick Tompkins peut dormir tranquille.

Samuel Marques

Difficile d'en vouloir au patron Samuel Marques, on en est conscient. Si les Os Lebos sont présents au Mondial 2023, c'est grâce à sa pénalité face aux Etats-Unis en toute fin de tournoi de qualification final. Mais pardi, les huit points laissés en route au pied auraient pu changer la donne. En étant à 100 % de réussite, les Portugais n'auraient été menés que 21-16 avec un gros quart d'heure à jouer. Et qui sait ?

Mike Tadjer

Le talonneur est au crépuscule de sa carrière. Joueur de Perpignan lors des deux dernières saisons, il est le seul de l'effectif portugais à évoluer en première division française. C'est dire les attentes qui l'entouraient pour ce premier match en Coupe du monde. Cependant, à 34 ans, Tadjer a semblé faire son âge. Pas en manque de courage, à l'image de son équipe, mais il a beaucoup subi en mêlée comme ses piliers, et n'a pas eu l'influence qu'on pouvait espérer pour un joueur de sa dimension.