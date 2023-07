La création d'une nouvelle compétition internationale a été entérinée par l'organisation du Tournoi des 6 Nations et le SANZAAR (organisation possédant les droits du Super Rugby et du Rugby Championship). Elle se déroulera à partir de 2026 au mois de juillet et novembre.

L'information avait été révélée par nos confrères du Télégraph il y a quelques mois. Elle est désormais officielle : une ligue mondiale regroupant les six équipes du Tournoi des 6 Nations et les quatre nations majeures du Sud (Australie, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande et Argentine) verra le jour à partir de 2026. Cette nouvelle compétition internationale se déroulera en juillet et en novembre, et remplacera les tournées d'été et d'automne. Les 10 nations seront rejointes par deux autres sélections nationales de l'hémisphère sud, invitées par les organisateurs.

C'est un changement majeur pour le rugby international. La communication officielle du Six Nations Rugby et de SANZAAR annonce également la création d'une compétition de deuxième niveau, ainsi qu'une montée et une relégation comme passerelles entre les deux ligues, qui ne devrait débuter qu'à partir de 2030. Selon les deux instances, la création de cette nouvelle compétition internationale a pour but "de soutenir et de développer le jeu mondial".

Hors Mondial et tournée des Lions

Cette nouvelle ligue mondiale se déroulera "en dehors des tournées des Lions britanniques et de la Coupe du monde de rugby" annonce le communiqué officiel du Six Nations Rugby. Sans préciser les détails du futur calendrier, ce nouveau projet pourrait entraîner une quatrième semaine de compétition (les tournées actuelles se disputent sur trois semaines), et donc des joueurs davantage mobilisés en sélection. Le Tournoi des 6 Nations devrait être inchangé et préservé, même si plus de détails doivent être encore communiqués. "Les joueurs de rugby internationaux ont été impliqués à chaque étape du développement de la nouvelle compétition, relate le communiqué. Ce lien a été essentiel pour discuter du calendrier des clubs et du calendrier international, et pour s'assurer que le bien-être des joueurs reste une priorité fondamentale dans toutes les prises de décision."