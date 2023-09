Présent et acclamé dans les tribunes du stade Pierre-Mauroy jeudi soir, l’emblématique Rodrigo Capo Ortega a largement apprécié la prestation de ses compatriotes uruguayens, tombés avec les honneurs face à la France (27-12). L’ancienne légende du CO estime en revanche que la France a une leçon à retenir de sa médiocre prestation.

Vous étiez à Lille jeudi soir pour assister à France-Uruguay. Qu’avez-vous pensé de la prestation de vos compatriotes ?

J’étais très fier des gars. On a vu qu’ils avaient faim et beaucoup d’envie. Ils avaient hâte d’entrer dans la compétition. Ils ont eu le résultat qu’ils méritaient. Ils auraient même pu mériter plus. Pour eux, c’était avant tout un match de préparation pour monter en puissance en vue des matchs face à l’Italie et la Namibie.

Avez-vous cru à la victoire quand les Teros reviennent à un point en début de seconde période ?

Je ne me suis pas dit : “On va gagner.” Mais j’étais heureux que l’on tienne le score. L’équipe était en place défensivement même si des fautes auraient pu être évitées. Quand on arrivait dans le camp français, on marquait presque à chaque fois. Après, la conquête n’a pas été parfaite et ne nous a pas assez apporté. Quoi qu’il en soit, c’est un match qui va nous permettre d’apprendre beaucoup de choses. Ce n’était que la première semaine de compétition.

Le coentraîneur de la conquête et des tâches spécifiques du XV de France, Karim Ghezal, est revenu sur le contenu de la laborieuse victoire obtenue face à l'Uruguay \ud83d\udde3\ufe0fhttps://t.co/8XbCRMHw1R — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 15, 2023

Qu’avez-vous pensé de la prestation de la France ?

Je vais être franc : à mes yeux, les Français ont pensé que le match se gagnerait en jouant à 60 % et que les Uruguayens allaient finir par lâcher. Cela a été plus difficile que ce qu'ils attendaient. Je suis supporter de l’équipe de France vous savez mais je pense que c’était une erreur. C’est un mal pour un bien, d’autant plus qu’elle a évité le pire. Ça lui montre qu’il faut respecter tous les adversaires.

Quel est l’objectif de la sélection uruguayenne dans cette compétition ?

Il est clair : battre l’Italie et Namibie afin de terminer troisième de la poule. C’est la première fois que l’Uruguay se fixe des objectifs comme ça. Mais les gars le sentent. Ils travaillent ensemble depuis très longtemps. Il y a les gars qui évoluent en France et ceux qui sont en Uruguay sont devenus pros avec des salaires pris en charge par la Fédé. La ligue sud-américaine, avec la franchise nationale, a aussi permis de progresser. C’est le moment pour eux de sortir de la zone de confort.

Avez-vous pu voir les joueurs ?

Je suis passé à l’hôtel les voir ce midi et j’ai mangé avec eux. Ils avaient amené de la viande du pays et préparé un barbecue avec les familles. Il y a aussi le président de l’Uruguay sur place. Les joueurs étaient super contents de leur prestation. Ils sont confiants dans le bon sens du terme. Ils ont montré qu’ils sont prêts.