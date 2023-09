Après une défaite (28-8) frustrante contre le pays de Galles, le sélectionneur français du Portugal, Patrice Lagisquet, était déçu, bien que fier du visage affiché par ses hommes. L'ancien coach du XV de France a aussi poussé un coup de gueule contre l'arbitrage.

Patrice, que retenez-vous de la défaite d'aujourd'hui ?

Je suis frustré car on a fait quelques cadeaux en première période. Se retrouver à 14-3 à la mi-temps, c'est un peu lourd. J'ai préféré notre visage en deuxième période. Nous avons manqué de réussite pour être encore plus proche et embêter encore davantage cette équipe galloise.

La fierté prédomine ou c'est davantage la frustration ?

Oui il y a de la fierté, mais je savais que mes joueurs ne seraient pas décevants. Ils me surprennent à chaque fois, ils produisent vraiment des choses sympas. Mais il y a de la frustration parce que je sens que l'équipe n'a pas rendu son meilleur rendement. On se trompe quelques fois dans des choix : je pense à la décision de prendre la mêlée en fin de première période alors que l'arbitre nous pénalisait dans ce secteur. Au final, tout ça nous coûte cher, et c'est dommage.

Les Loups ont été vaillants, mais les Gallois prennent le dessus, pour leur deuxième succès dans ce Mondial.



Étiez-vous surpris d'être aussi proche d'une équipe comme le pays de Galles ?

Surpris d’être aussi proche? Non. Nous espérions être capables d'être même un peu plus proches. Si Samuel (Marques) n'avait pas eu cette gêne au mollet, cela aurait pu être différent. On a quand même deux poteaux sortants, et une pénalité qui est dans ses cordes qui passe à côté. Il y aurait pu avoir 21-16, et l'espoir aurait peut-être existé pendant 80 minutes.

Que pensez-vous du niveau de jeu de cette équipe du pays de Galles ?

L'équipe galloise n’est pas totalement en confiance, ils ont un plan de jeu rigoureux. Ils utilisent leur puissance. Au bout d'un moment, nous étions à la limite, sur le point de rupture mais nous nous sommes accrochés. On a réussi à revenir à chaque fois. Après, ils avaient fait tourner quand même. En même temps, après le match face aux Fidji et avant d'affronter l'Australie, ils n'avaient pas vraiment le choix. Pour le Portugal, 16ème nation mondiale, dire qu'on a embêté le pays de Galles, c'est plutôt sympa.

Comprenez-vous le passage du jaune au rouge pour Vincent Pinto en fin de match ?

Non. Le joueur est en l'air et c'est à la responsabilité du joueur qui arrive de ne pas le toucher, déjà. En plus, il se tourne et il perd l'équilibre en l'air. Il peut se faire très mal, car après le contact avec sa jambe, il n'est pas loin de retomber sur la tête. Qu'on puisse donner un carton rouge là-dessus, ça me gêne. J'étais aussi très agacé par ce qu'il s'est passé sur le bord de la touche : il a fallu que je hurle pour que nous puissions remplacer notre pilier droit. Cela faisait deux fois que nous demandions et le quatrième arbitre nous bloquait le changement. C'est inacceptable. Inadmissible. Et je vais aller vérifier la dernière action car je pense qu'il y a une obstruction du 21 gallois sur notre 21 qui permet à Faletau de partir sur cette mêlée qui tourne sans avoir un défenseur sur le dos. Cela aurait mérité, au moins, un arbitrage vidéo. On se pose quelques questions.

Vous parliez de votre frustration. Vos joueurs n'ont-ils pas été trop naïfs dans les zones de vérité ?

Tout à fait. C'est ce que je regrette. Nous avons eu les lancements de jeu, mais notre conquête n'a pas été bonne dans les zones importantes. Je regrette énormément de ne pas avoir eu José Madeira pour ce match (forfait, N.D.L.R.) car c'est lui qui contrôle le secteur de la touche.

Au final, nous avons manqué de lucidité sur plusieurs actions. Ce qui fait notre force, c'est notre enthousiasme, mais c'est aussi notre faiblesse. Je suis très fier de leur comportement. Après une défaite, je réagis toujours sur les points qui n'ont pas fonctionné. Mais bien sûr que je les félicite. Mais lorsqu'on peut embêter une équipe comme le pays de Galles, il faut essayer d'aller un peu plus loin. Je sais qu'ils ont le potentiel pour donner un peu plus.