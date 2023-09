Alors que l'Afrique du Sud doit affronter l'Irlande, ce samedi 23 septembre à Saint-Denis, Rassie Erasmus est revenu sur la possibilité de composer à nouveau un banc avec sept avants et seulement un trois-quarts. Une disposition tout à fait probable pour le directeur du rugby des Springboks.

Le choc de cette phase de poule arrive à grands pas : le premier contre le deuxième au classement mondial World Rugby. L'Irlande contre l'Afrique du Sud, du beau monde sur le pré et pas moins en tribune. Rassie Erasmus, ex-sélectionneur des Springboks et désormais directeur de la performance nous a habitués à ses frasques, comme quand il a vivement critiqué l'arbitrage de Waynes Barnes, en marge du match face à la France au Vélodrome. Mais aussi à ses idées innovantes, de ce côté-ci rien à lui reprocher. En 2019, il a mené son équipe au titre mondial, alors même qu'il avait récupéré un groupe au bord du gouffre quelques mois plus tôt.

"L'option sept-un est tout à fait envisageable"

Cet été, en match de préparation face aux All-Blacks, Erasmus avait par exemple proposé un banc à sept avants pour un seul trois-quarts. Une décision aussi osée que payante, puisque les Springboks avaient balayé les Blacks 35 à 7. Depuis, l'idée ne lui est pas repassée par la tête, mais contre l'Irlande, ce samedi à Saint-Denis, "l'option sept-un est tout à fait envisageable", a-t-il annoncé en conférence de presse. Une tactique qui pourrait bien demander quelques travaux de réaménagement pour consolider le banc du Stade de France !

Si une telle armada voit le jour chez les remplaçants Springboks, "il faut avoir des joueurs comme Kwagga Smith, qui a l’habitude de jouer à sept, avoue Rassie Erasmus, qui poursuit, d’un autre côté, il y a des gars comme Johnny Sexton, qui est capable d’exploiter cette situation quand il y a une blessure assez tôt dans le match". Nous pourrions donc bien avoir le droit avoir le droit à ce fameux "7-1", l'idée n'est pas encore tranchée. Les blessures de Malcolm Marx, forfait jusqu'à la fin du Mondial, et de Eben Etzebeth, qui se remet d'une gêne à l'épaule, pourraient cependant bien obliger le staff Sud Africain à favoriser un plus classique "6-2".

Handre Pollard préservé contre l'Irlande

Pour remédier à la blessure du talonneur Marx, c'est l'ouvreur Handre Pollard qui a été appelé, une décision à première vue étrange. Ce dernier n'a jamais fait ses preuves en mêlée fermée, pas plus que sur les lancers en touche d'ailleurs. Le choix s'explique en vérité par l'absence de buteur fiable dans cette équipe, si Manie Libbok est pour l'instant excellent dans le jeu, il s'est montré défaillant face aux perches, tout comme son coéquipier Faf De Klerk. Alors, Pollard, qu'une blessure avait éloigné des terrains jusqu'ici, arrive comme le messie. S'il ne compte pas multiplier les pains, il pourrait bien le faire avec les points et peut-être même faire perdre la vue de ses adversaires. Mais ses miracles attendront, puisqu’il "ne sera pas dans l'équipe cette semaine", a annoncé Erasmus.

Pour l'heure toutes les têtes sud-africaines sont dirigées vers l'Irlande, un match qui devrait désigner l'adversaire du XV de France en 1/4 de finale. Alors Fabien on compte sur toi, enfile tes lorgnons et perce le mystère de ces deux géants verts.