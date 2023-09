Le retour d'Handré Pollard dans le groupe de l'Afrique du Sud devrait considérablement changer le jeu des Springboks et, surtout, son efficacité face aux perches.

Nul n'est prophète en son pays, mais le retour d'Handré Pollard enlève une sacrée épine dans le pied de l'Afrique du Sud. Après deux premières rencontres totalement maîtrisées, face à l'Écosse et la Roumanie, les Springboks ont été diablement efficaces dans le jeu courant, avec une belle envie de jouer vers les extérieurs. Une nouveauté depuis la blessure d'Handré Pollard et, surtout, depuis les titularisations successives de Mannie Libbok. Avec un profil plus aérien et fantasque que l'ancien Montpelliérain, l'ouvreur des Stormers a su embellir le jeu frontal des Boks.

Mais Libbok a aussi montré ses limites face aux perches. Face à l'Écosse, le numéro 10 sud-africain a manqué trois de ses tentatives au but. Des échecs sans conséquence, mais qui auraient pu être fatals dans un match au couteau. Dans ce contexte, et à cause de la blessure de Malcolm Marx, Jacques Nienaber a choisi de rapatrier Pollard dans sa mission du doublé mondial.

Retour de la sobriété... et du tout frontal ?

"Il a travaillé dur pour retrouver sa pleine forme, et nous sommes heureux qu'il ait désormais du temps de jeu à son actif pour son club, ce qui lui permettra de réintégrer l'équipe. Nous travaillerons en étroite collaboration avec lui la semaine prochaine pour le remettre dans le vif du sujet, et nous sommes convaincus qu'il relèvera le défi. Il est déjà venu ici, donc il connaît les exigences physiques et mentales de la Coupe du monde". Aux dires du sélectionneur sud-africain, le numéro 10 de Leicester ne devrait sans doute pas être aligné face à l'Irlande, pour cette rencontre aux allures de finale de la poule B.

Les craintes se sont confirmées pour l'Afrique du Sud et Malcolm Marx. Les Springboks ont annoncé ce jeudi que le talonneur souffrait d'une rupture du ligament croisé et sera forfait pour le reste de la Coupe du monde.



Plus d'infos : https://t.co/c3w9XP0hD1 pic.twitter.com/sdnBYgjuy8 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 14, 2023

Nienaber et ses adjoints voient logiquement plus loin que ce choc de titans face au XV du Trèfle. Avec Pollard sur le pré au moment des phases finales, le jeu sud-africain devrait retrouver ses vertus naturelles. La priorité à la conquête, un jeu au pied clinique et un plan millimétré, loin des passes au pied à l'aveugle de Mannie Libbok. Un retour à la sobriété, voire au "tout frontal", qui a brillamment fait ses preuves en 2019 lorsque les Springboks s'employaient à martyriser leurs adversaires devant.

Le problème du buteur réglé

Dans cette stratégie, le jeu au pied doit être diabolique. Handré Pollard reste à ce jour le meilleur artilleur de la nation arc-en-ciel, loin devant ses compères buteurs. Face à la Roumanie, Faf de Klerk et Damian Willemse ont laissé filer huit points (deux transformations ratées chacun) sur des tentatives loin d'être insurmontables. Avec Pollard et son tee, l'Afrique du Sud devrait retrouver la mire. En 2019, le sniper sud-africain avait terminé meilleur réalisateur du Mondial japonais, avec 69 points marqués.

Handré Pollard a rayonné lors du Mondial 2019. ActionPlus / Icon Sport - ActionPlus / Icon Sport

Véritable métronome de l'Afrique du Sud, l'ancien Ciste est un grand habitué des rencontres à très haute intensité. Pollard était le demi d'ouverture titulaire des Boks lors des deux dernières Coupes du monde (2015 et 2019). Avec 73% de réussite sur l'ensemble du dernier Mondial (contre 66% pour les buteurs sud-africains du Mondial 2023), Handré Pollard avait surtout fait la différence en phase finale. Sur la demi et la finale, le Sud-Africain n'avait manqué que deux tentatives en quinze coups de pied, soit un taux de réussite de 86%. En finale contre l'Angleterre, Pollard s'était même offert 22 des 32 points sud-africains. Bis repetita en France ?