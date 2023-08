À deux semaines pile du début de la coupe du Monde face à la France, les All Blacks ont vécu un véritable cauchemar à Twickenham face à d'impressionnants Springboks. En plus d'avoir concédé le plus gros revers de leur histoire (35-7), les Néo-Zélandais ont subi l'expulsion de Scott Barrett, qui sera probablement suspendu une partie du Mondial, et la blessure à un genou de Tyrel Lomax.

La polémique n'a pas fini d'enfler aussi, de l'autre côté de la planète, et plus particulièrement dans le Pacifique. Pour leur dernier match de préparation, la Nouvelle-Zélande a donné rendez-vous à l'Afrique du Sud du côté de Londres. À quelques exceptions, les deux nations ont décidé de présenter leur meilleure équipe sur le pré. Grâce à une domination physique totale, les Springboks ont mis fin à la série d'invincibilité de leur ennemi. Pour la première fois depuis le 27 août 2022, lors d'un accroc face à l'Argentine (18-25), les Néo-Zélandais ont cédé. Pire, ils ont été humiliés concédant la plus large défaite de leur histoire (35-7, égalant le revers face à l'Australie en 1999 : 28-7). Comment l'expliquer ? Lors d'une première période à sens unique, l'Afrique du Sud a imprimé son tempo sur les phases de combat. Le paquet d'avants néo-zélandais a été mis au supplice en mêlée et sur les phases de maul. Au bout d'un quart d'heure, les équipiers de Whitelock avaient déjà concédé six pénalités. Face à tant d'indiscipline, M. Carley a usé du carton jaune à l'encontre de Scott Barrett (14e) et Sam Cane (16e). Dans le même temps, ouvert profondément sur le genou, Tyrel Lomax a quitté la pelouse et sera forcément incertain pour le match face à la France. D'une manière logique, après avoir été longtemps maladroits, les Sud-Africains ont trouvé le chemin de l'en-but, en force, par l'intermédiaire de Siya Kolisi (7-0, 18e). Scott Barrett a perdu ses nerfs À 22 mètres, en face des poteaux, Mo'unga n'a pas été en mesure de rassurer les siens en frappant le montant gauche. Imprécises en position offensive malgré une nette domination en conquête, les ouailles de Nienaber ont creusé le trou grâce à une interception de Arendse (14-0, 34e). Puisque ce n'était pas le jour de la fratrie Barrett, c'est Jordie Barrett qui n'a pas vu la montée en pointe de l'ailier. Les conséquences ont été bien plus lourdes en fin de première période. Pour un déblayage à l'épaule sur la tête de Marx, Scott Barrett a été logiquement expulsé (39e). Le deuxième ligne, coupable d'un geste prouvant la frustration de sa nation, ratera le match d'ouverture face aux Bleus. Pour couronner une période cauchemardesque, l'essai à la sirène de Jordan a été refusé pour un en-avant de Telea. Pour la première fois depuis quatre ans, et la demi-finale contre l'Angleterre lors de la dernière coupe du Monde, la Nouvelle-Zélande n'a pas marqué le moindre point en première période. Elle a également concédé onze pénalités sur un premier acte qui restera dans les livres d'histoire. Roigard sauve un peu l'honneur Au retour des vestiaires, l'Afrique du Sud a maintenu ses adversaires sous l'eau. Sur une touche, Siya Kolisi a joué un côté fermé avec Malcolm Mark. Aaron Smith n'a pu que constater les dégâts (21-0, 41e). Malgré le carton jaune reçu par Du Toit pour une manchette sur un adversaire (53e), les champions du Monde ont continué à dérouler à l'image de ce maul porté conclu par Mbonambi (28-0, 60e) et à un essai en première main, derrière une touche et un beau travail de Du Tout, de Smith (35-0). Pour réveiller son équipe, Hansen a envoyé sur le pré la jeunesse. Pour sa deuxième sélection avec le maillot frappé de la fougère, Cam Roigard, à la sortie d'un ruck, est allé marquer entre les poteaux sur une course de 60 mètres (35-7, 72e). Insuffisant probablement pour éviter les critiques du pays. Les deux semaines seront sous haute tension pour la Nouvelle-Zélande avant de retrouver le XV de France.