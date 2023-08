À deux semaines du début de la Coupe du monde, la Nouvelle-Zélande a été corrigée par l'Afrique du Sud à Twickenham (35-7). Ce revers des Néo-Zélandais a provoqué la stupeur chez les supporters, mais aussi dans les médias locaux et internationaux. Découvrez la revue de presse étrangère de ce dernier match de préparation entre les deux nations.

On aurait pu imaginer plusieurs dizaines de scénarios possibles, mais certainement pas celui-là. Vendredi soir à Twickenham, les Springboks, champions du monde en titre, ont humilié les All Blacks dans un match à sens unique (35-7). En plus de perdre le match, les hommes de Ian Foster ont perdu Scott Barrett. Ce dernier a été sanctionné d'un carton rouge avant la pause et sera donc suspendu au minimum pour le match d'ouverture contre la France, le 8 septembre à 21h15.

"L'Afrique du Sud démolit une Nouvelle-Zélande indisciplinée"

Outre manche, nos confrères de The Guardian mettent en garde les futurs adversaires des Boks : "Si ce n'était qu'un échauffement, alors les équipes qui vont affronter l'Afrique du Sud à la Coupe du monde devraient se préparer à subir quelque chose de massivement impactant."

"Les Springboks font forte impression avec une victoire dominante"

RugbyPass a également qualifié cette victoire des Boks d'écrasante. En revenant sur le match, le média britannique a indiqué qu'il s'agit d'une preuve exacte que deux rencontres à un mois d'intervalle peuvent être très différentes. Le journal fait référence à la victoire des All-Blacks lors du dernier affrontement entre les deux équipes (35-20).

"L a défaite des All Blacks à Twickenham, une histoire de blessures, de cartons et de dégonflage"

Comme nous lorsqu'il s'agit de la France, la presse Néo-Zélandaise n'aime pas que son équipe perde. Le média NewZealand Herald le fait comprendre avec ce titre significatif et poignant. Dans l'article, l'auteur qualifie ce match de véritable "carnage" pour les vainqueurs du Rugby Championship : "Les All Blacks voulaient un test complet lors de leur dernier match avant la Coupe du monde. Ils ont obtenu cela et beaucoup, beaucoup plus."

"Les Boks laminent de très mauvais All Blacks"

En Afrique du Sud, la presse locale et SAMagRugby ont qualifié cette victoire des Boks d'étonnante au vu de la précédente rencontre entre les deux nations. Pour eux, cette victoire a permis aux hommes de Jacques Nienaber d'engendrer le plein de confiance avant la Coupe du monde. Le média a également souligné la bonne performance de Malcolm Marx qui a battu le record d'essais pour un avant en sélection en franchissant la ligne pour la 17ème fois à Twickenham.