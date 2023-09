Bien que satisfait de la large victoire des siens contre la Roumanie (76-0), le sélectionneur sud-africain Jacques Nienaber était surtout ravi d’avoir testé la polyvalence de ses joueurs à des postes inhabituels.

Que retenez-vous de cette large victoire et de cette entame tonitruante ?

C’est impossible de prévoir si l’on va faire un bon ou un mauvais début de match, mais on contrôle l’intensité que l’on met. Le fait de marquer, ce n’est pas toujours un truc que l’on contrôle. Mais je suis content de l’intensité mise dès le début. Je suis particulièrement satisfait de certaines choses que nous avons essayées. Notre choix de faire jouer trois talonneurs différents a payé. Ensuite, Faf de Klerk a été exposé au poste de 10. Je pense donc que nous avons obtenu beaucoup de choses que nous voulions retirer de ce match.

Vous aviez mené des expériences, en plaçant des joueurs à des postes inhabituels...

On a respecté la Roumanie, on les a analysés toute la semaine. On voulait que ce match nous serve à quelque chose et c’est pour cela qu’on a fait rentrer de nouveaux joueurs, pour qu’ils se rodent en Coupe du Monde. Encore un point positif, là aussi.

Qu’avez-vous pensé du triplé de Cobus Reinach ?

Il avait déjà mis un triplé en 2019, il me semble même qu’il a le record du triplé le plus rapide. C’est fantastique. On a marqué beaucoup d’essais, bravo à tous les joueurs.

Qu’attendez-vous du match contre l’Irlande ?

J’ai regardé l’Irlande hier, mais je n’ai pas encore analysé le match car nous étions concentrés sur le match d’aujourd’hui. On se devait de respecter la Roumanie et les joueurs choisis pour les affronter aujourd’hui. Cela aurait été irrespectueux pour eux de penser à l’Irlande alors que le match d’aujourd’hui n’était pas encore passé. On va faire nos choix demain et l’annoncer aux joueurs mardi. Nous allons profiter ce soir, de façon raisonnable, car on rejoue dans six jours. Ce sera un gros match qui devrait déterminer le classement, même s’il nous reste aussi à jouer le Tonga. Que l’on joue l’Italie, la France ou la Nouvelle-Zélande en quarts de finale, ce sera compliqué. Donc on va jouer pour gagner, et le destin dira qui nous affronterons en cas de qualification.