À l'issue d'un match logiquement à sens unique, l'Afrique du Sud écrase la Namibie et pousuit son sans faute dans cette Coupe du monde. Victoire finale 76-0 des Springboks, avec douze essais marqués. Cobus Reinach et Makazole Mapimpi ont chacun signé un triplé. Les Roumains n'ont pas marqué le moindre point.

L'Afrique du Sud, qui avait procédé à quatorze changements par à l'équipe alignée contre l'Écosse, n'a pas eu besoin de forcer pour venir à bout de la Roumanie, pour son deuxième match de la Coupe du monde (76-0), dans l'averse de Bordeaux. Les Springboks n'ont eu besoin que de douze minutes pour décrocher le point de bonus offensif.

Les Springboks ont entamé très fort la rencontre. Les champions du monde en titre n'ont eu besoin que de quatre minutes pour inscrire le premier essai de la rencontre grâce à Cobus Reinach, auteur de son dixième essai sous le maillot sud-africain, à la sortie d'une mêlée. Deux minutes plus tard, Makazole Mapimpi, sur une croisée de Willie le Roux, franchit une deuxième fois l'en-but des Chênes. Cobus Reinach, à nouveau, profite d'une faute de main des Roumains pour aplatir un deuxième essai. Le demi de mêlée inscrira même un triplé au cours de cette première période à la suite d'une grosse poussée du pack d'avants sud-africains sur une mêlée à 5 mètres introduite par les Roumains. C'est Damian Willemse, propulsé demi d'ouverture pour ce match, qui inscrit le quatrième essai des siens après avoir mis dans le vent la défense adverse sur un crochet. En face, la Roumanie a essayé de s'accrocher et a eu la possibilité d'inscrire trois points, mais la pénalité de Tevita Manumua a fui les perches.

L'Afrique du Sud commence la deuxième période de la même manière que la première. Sur un ballon porté, Deon Fourie, entré à la pause, aplatit dans l'en-but le sixième essai de son équipe, trois minutes après le retour des vestiaires. Dix minutes plus tard, la mêlée springbok, fait parler à nouveau sa puissance pour obtenir un essai de pénalité après avoir poussé les avants roumains dans leur en-but. Grant Williams ira accentuer l'avance des siens avec un huitième essai. L'ailier inscrira un doublé après une belle combinaison avec Jaden Hendrikse au sortir d'une mêlée où le remplaçant sud-africain a trouvé Faf de Klerk, replacé à l'ouverture, n'a plus qu'à croiser pour Williams.

Déjà auteur d'un essai en première période, Makazole Mapimpi inscrit un doublé à son tour sur une magnifique course. Parti de ses 22 mètres, l'ailier se défait d'un défenseur roumain et ne sera plus revu. L'ailier inscrira également un troisième essai, le onzième pour les Springboks. Willie le Roux ira de son essai en fin de match et permet à l'Afrique du Sud de revenir à une longueur de l'Irlande au classement du groupe B.

L'Afrique du Sud en manque de buteur

Jadis le point fort des Springboks avec Percy Montgomery ou encore Morné Steyn, les Springboks affichent des carences au niveau des buteurs. Titularisé à l'ouverture, aujourd'hui, Damian Willemse n'a pas convaincu et Faf de Klerk, qui l'a remplacé, s'est raté à deux reprises sur ses quatre transformations.

L'Afrique du Sud retrouvera le XV du Trèfle, au Stade de France, pour l'une des affiches des poules de cette Coupe du Monde, le 23 septembre. La Roumanie, exemptée de match la semaine prochaine, affrontera l'Écosse à Pierre Mauroy le 30 septembre.