Ce samedi, le XV du Trèfle l'a largement emporté face au Tonga. Et c'est en grande partie grâce à ses avants, qui ont relevé le défi physique des joueurs du Pacifique. Mais il faut mentionner aussi Jonathan Sexton, qui a battu un record à Nantes.

Les tops

Tadhg Beirne

Le deuxième ligne du Munster ne cesse de prouver qu'il est un des meilleurs joueurs de la planète à son poste. À la 18ème minute, il a bien cru offrir un essai sur un plateau à Andrew Porter, avant que ce ne soit refusé à la vidéo. Trois minutes plus tard, le joueur du Munster a décidé de prendre les choses en main et est lui-même aller derrière la ligne pour signer sa troisième réalisation dans cette Coupe du monde. Plaqueur infatigable, Beirne est à l'apogée de sa carrière, ses percussions toujours dévastatrices le démontrent. Nouvel exemple ce samedi soir face au Tonga.

Bundee Aki

Que le plus inconscient d'entre nous se lève et se décide à aller affronter Bundee Aki. Comme face à la Roumanie, le joueur du Connacht a rayonné au centre du terrain. Toujours dans l'avancée, il a éteint Pita Ahki, qui lui faisait face ce samedi soir. Aki a donné un tout autre relief à sa performance après l'heure de jeu. Il s'est offert un doublé (63è, 69è). Élu homme du match, le centre du XV du Trèfle confirme qu'il est un titulaire indiscutable aux côtés de Garry Ringrose.

Wiliam Havili

Le demi d'ouverture tongien n'a rien à se reprocher. Il est d'un des seuls hommes en rouge ce samedi à avoir jouer à son niveau. En début de rencontre, il a réussi deux magnifiques pénalités lointaines pour débloquer le compteur de sa sélection. Avant la mi-temps, il s'est sacrifié dans son en-but pour empêcher Ronan Kelleher de marquer. Un sauvetage qui lui a valu les félicitations de l'arbitre Wayne Barnes. Pas mal. Dans le second acte, Havili a continué de faire les bons gestes à chacune de ses interventions. Match plein pour le frère de David, qui dispute aussi le Mondial avec les All Blacks.

Jonathan Sexton

Quand un joueur marque l'histoire de son pays, c'est difficile de passer à côté. En inscrivant 16 points en première période, Jonathan Sexton est devenu le meilleur réalisateur irlandais de tous les temps. Durant les quarante premières minutes, le joueur du Leinster a régalé le public de Nantes, menant comme à son habitude le jeu irlandais comme un magicien.

Comme un symbole, après quatre coups de pied réussi, c'est lui qui a marqué l'essai du bonus offensif pour l'Irlande. Sorti à la pause, c'est une soirée parfaite pour l'homme de 38 ans, qui est toujours aussi fort.

Les flops

Solomone Kata

D’une part, dans le jeu courant, il n’a pas été au niveau de ses partenaires. Pas suffisant pour faire une différence. Pire, il a montré des lacunes face à l’adversité irlandaise. Surtout, c’est dans le jeu au pied que l’ailier de Leicester a affiché des lacunes.

La touche du Tonga

L'alignement irlandais a dominé la bataille des airs, ce samedi à Nantes PA Images / Icon Sport

Difficile de blâmer les Tonguiens sur le secteur de la défense, puisque malgré les 33 plaquages ratés ici ou là (Vaea Fifita, malgré sa bonne prestation, est à 4 plaquages ratés), une équipe affrontant l’Irlande et sa puissance de frappe est forcée de concéder des collisions, d’autant plus quand on a 39 % de possession. Toutefois, le point qu’auraient pu assurer les joueurs du Pacifique, c’est la touche. Un total de 5 lancers sur 9 laissés en route, et autant de munitions précieuses qui auraient pu les servir.

Hugo Keenan

L’arrière habitué à couvrir le fond du terrain du Leinster et du XV du Trèfle s’est mieux comporté en deuxième partie de match, avec une bonne relance à noter. Mais sa prestation générale reste bien en-deça de ce que Keenan est capable d’apporter. Son vis-à-vis Charles Piutau s’est joué à deux reprises de lui, avec un cadrage-débordement et un crochet superbes. Par deux fois, il fut battu. De plus, son en-avant a gâché une belle opportunité en début de match.