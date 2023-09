Dans une rencontre à sens unique (76-0), l’Afrique du Sud a été bien aidée par le talent de Cobus Reinach, qui a inscrit un triplé en 25 minutes, alors que Makazole Mapimpi, lui aussi auteur de trois essais, a alourdi le score. En face, le capitaine roumain, Cristian Chirica, a essayé de donner l’exemple, alors que l’ouvreur Hinckley Vaovasa a eu du mal.

Les tops

Cobus Reinach

Absent de la feuille de match la semaine passée, lors de la confrontation face à l’Ecosse remportée par les Boks 18-3, Cobus Reinach débutait sa Coupe du monde cet après-midi à Bordeaux. Le moins que l’on puisse dire ? C’est que le Montpelliérain a pesé sur la rencontre, puisqu’il a inscrit trois essais. Il a débloqué son compteur après seulement trois minutes de jeu, en se faisant une valise petit côté, sur une mêlée à quinze mètres de l’en-but adverse. Il a récidivé sept minutes plus tard sur un ballon de récupération, en jouant bien le coup autour d’un ruck pour s’offrir un doublé. Le troisième essai est arrivé peu avant la demi-heure de jeu (24e), sur une mêlée à cinq mètres de l’en-but adverse avec introduction roumaine, et pendant laquelle le pack sud-africain a pris le dessus. Reinach s’est alors emparé du ballon pour plonger dans l’en-but.

Marco Van Staden

Le flanker, entré en jeu un quart d’heure dimanche dernier face à l’Ecosse, a rendu une très bonne copie en Gironde. Il a beaucoup porté la balle dans la défense adverse (12 courses, 62 mètres parcourus) et sa densité physique a été précieuse. Le joueur des Bulls est aussi à l’origine du premier essai de Williams (55e), puisque c’est lui qui sert son trois-quarts aile d’une belle croisée après une touche.

Makazole Mapimpi

Auteur d’un triplé, l’ailier sud-africain a été de tous les bons coups. D’abord, en première période, il a terminé une action, en bout de ligne, après une croisée avec Willie Le Roux, lequel avait été bien servi par une jolie passe de Damian Willemse (7e). En seconde période, il s’est offert un magnifique essai après un cadrage débordement d’école sur Gabriel Pop et une course de 70 mètres (64e). Enfin, trois minutes plus tard, il est bien décalé par Willie Le Roux, auteur lui aussi d’un beau match, puisque l’arrière a été deux fois passeur et une fois marqueur.

Cristian Chirica

C’est peu dire que la Roumanie a vécu un match difficile, dimanche après-midi. Dominés de la tête et des épaules, les “Oaks” n'ont jamais été en mesure de rivaliser avec les joueurs de Jacques Nienaber. Néanmoins, les Roumains ont joué avec leurs armes, et on retiendra, de ce match, que le capitaine Cristian Chirica a plutôt montré l’exemple. Il a souvent porté le ballon avec plusieurs charges pleines de puissance pour aller défier le mur adverse. L’actuel joueur de RC Hyères Carqueiranne La Crau a aussi été actif en défense (10 plaquages, deuxième meilleur total derrière Adrian Motoc, 13)

Les flops

Ovidiu Cojocaru

Généreux dans le combat, le talonneur a eu du mal dans le secteur de la touche. Il a eu toutes les peines du monde à trouver des solutions face à l’excellent contre sud-africain. En effet, Marvin Orie (21e, 34e) et Jean Kleyn (22e, 33e) ont volé quatre ballons sur ses lancers. Il y a aussi eu un lancer pas droit (27e).

Hinckley Vaovasa

Auteur d’une belle prestation la semaine passée contre l’Irlande, le numéro dix a été plus en difficulté face à l’Afrique du Sud. Il a très mal démarré la partie avec un ballon directement tapé en touche sur la première action du match. Il s’est aussi fait pénaliser (7e) pour une faute dans un ruck. Oppressé par les bonnes montées défensives des Sud-Africains, il n’a jamais su mettre vraiment son équipe dans l’avancée, et lorsqu’il a réussi à trouver une brèche dans la défense (46e), il a voulu tenter une passe impossible et a perdu le ballon.

Canan Moodie

Le centre sud-africain n’a pas été le joueur le plus inspiré de son équipe. En attaque, il a vendangé plusieurs occasions, comme cette percée (58e) où il ne sert pas Jaden Hendrikse, pourtant seul. Il y a aussi eu un jeu au pied à suivre (73e) sans grand intérêt, alors que les siens avaient le ballon dans le camp adverse. Moodie a également connu du déchet en défense avec quatre plaquages manqués, pour quatre réussis.