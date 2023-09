Les Springboks ont annoncé ce dimanche après-midi que l'ouvreur Handré Pollard était appelé en renfort au sein du groupe pour la suite de la Coupe du monde. L'ancien joueur de Montpellier remplace numériquement le talonneur Malcolm Marx, gravement blessé au genou cette semaine.

Handre Pollard est de retour ! L'ouvreur sud-africain a été appelé par Jacques Nienaber ce dimanche au sein du groupe des 33 joueurs sud-africains qui disputent actuellement la Coupe du monde en France. Ce sont les Springboks qui ont annoncé ce changement, peu après leur deuxième victoire dans la compétition, face à la Roumanie (76-0). Pollard remplace numériquement Malcolm Marx dans le groupe, puisque ce dernier est forfait pour la suite du mondial après sa rupture du ligament croisé du genou, contractée à l'entraînement cette semaine.

Du bricolage chez les talonneurs

L'arrivée de Pollard est une demi-surprise, puisqu'il fait partie de l'équipe sud-africaine depuis de nombreuses années et a même été l'ouvreur titulaire des champions du monde 2019. Seulement, il avait été blessé au genou ces derniers mois et n'avait finalement pas été retenu dans le squad sud-africain, tout comme Lukhanyo Am. Nienaber prend ici le risque de poursuivre la compétition avec seulement deux talonneurs : Bongi Mbonambi et Deon Fourie (pourtant troisième ligne de formation), alors que le troisième ligne Marco van Staden pourrait dépanner au poste.

Le sélectionneur sud-africain justifiait : "Nous avons confiance en la couverture que nous avons au poste de talonneur avec Bongi Mbonambi et Deon Fourie. Marco van Staden occupe ce poste depuis nos camps d'entraînement en février. Nous avons donc choisi de faire appel à Handre, qui est dans notre système depuis des années et qui était membre de notre équipe en 2019 lorsque nous avons remporté la Coupe du monde." L'Afrique du Sud affrontera l'Irlande samedi prochain, dans l'un des matchs les plus attendus de la compétition.