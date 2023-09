Deux victoires en autant de rencontres dans ce début de Coupe du monde, un bonus engrangé ce dimanche face au Japon : pour l’Angleterre, les feux comptables sont au vert. Pourtant, le XV de la Rose continue d’essuyer de violentes critiques. Le contenu des matchs, pour le moins pauvre, est ciblé.

Si la finalité du sport est certainement la victoire, celle-ci ne peut plus s’affranchir d’une certaine approche esthétique. C’est ce qu’éprouve actuellement l’Angleterre, cible de violentes critiques depuis plusieurs jours. Et plus encore après leur dernière rencontre, dimanche soir face au Japon à Nice. Si les Anglais l’ont effectivement emporté avec le bonus (34-12), la manière a toutefois laissé à désirer. Et le XV de la Rose essuie, depuis, une pluie de violentes critiques. Et à ce jeu, le premier à tirer est souvent Clive Woodward. Dans le Daily Mail, l’ancien sélectionneur champion du monde 2003 ouvre le bal : "Les joueurs anglais ont déclaré que nous verrions leur jeu offensif se manifester contre le Japon à Nice. Mais cela ne s’est jamais produit." De quoi mettre dans l’ambiance.

Guscott : " Je ne suis pas sûr de pouvoir continuer à regarder"

Toujours dans le Daily Mail, Woodward poursuit. "Il y a eu beaucoup, beaucoup trop de coups de pied et trop de renversements de jeu. Quand vous avez la possession et des libérations rapides, la dernière chose que vous voulez faire est de la redonner à l'adversaire ! Mais les attaquants anglais semblaient comme maladroits quand George Ford tentait de lancer le jeu. Il reste du boulot." Habitué des critiques acerbes, Woodward n’est pourtant pas seul dans sa croisade. Il est même le plus "tendre". Ses critiques avaient déjà trouvé un écho amplifié, pendant la rencontre, en provenance d’une autre icône anglaise, Jeremy Guscott : "S’il vous plaît, donnez aux supporters une petite bouffée d’optimisme : faites plus de quatre temps de jeu avant de taper dans le ballon ! ». Avant de désespérer, plus tard pendant la rencontre : « Je ne suis pas sûr de pouvoir continuer à regarder, c’est vraiment trop ennuyeux..."

Cette équipe Anglaise est d'une laideur ! Aucune envie, aucune joie aucune cohérence ... C'est un rugby répulsif, avec un Ford au sommet de la négation du jeu #ENGvJAP #RWC2023 — Olivier Magne (@MagneOlivier1) September 17, 2023

Magne : "C’est un rugby répulsif"

Du côté des Français, le rugby tactique et frontal des Anglais n’a pas fait non plus que des adeptes. Et c’est l’ancien troisième ligne des Bleus Olivier Magne (89 sélections) qui est monté au créneau, visiblement excédé : "Cette équipe anglaise est d’une laideur ! Aucune envie, aucune joie, aucune cohérence… C’est un rugby répulsif, avec un Ford au sommet de la négation du jeu."

Après une année 2023 particulièrement noire, avec une triste quatrième place dans le Tournoi des 6 nations (2 victoires, 3 défaites) et une préparation estivale particulièrement inquiétante (3 défaites en 4 matchs), le XV de la Rose a pourtant rassuré en ce début de Coupe du monde avec deux victoires et un état d’esprit retrouvé. Il occupe actuellement la première place de la poule D. Trop peu, toutefois, pour contenter les observateurs et laisser croire à un renouveau de l’Angleterre. Comme Imanol Harinordoquy, le 13 septembre dernier dans l’émission viàMidol, la quotidienne : "Contre l’Argentine, ils ont été dans l’incapacité de marquer un seul essai, ce qui montre la pauvreté de leur jeu. […] Cette équipe n’a pas montré grand-chose, elle est en difficulté depuis le dernier Mondial. Ils ont quand même l’air bien physiquement. Mais il va falloir qu’il montre autre chose s’ils veulent aller loin dans la compétition. En l’état, ça ne suffira pas." Un avis qui semble largement partagé.