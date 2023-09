L’Angleterre a obtenu un bonus offensif dans une rencontre fermée qui s’est jouée en seconde période (34-12). Courtney Lawes et George Ford ont montré la voie tandis que Masirewa a vécu l’enfer.

Les tops

Courtney Lawes

Le joueur de Northampton apprécie ce genre de rencontre et ça s’est vu. Très présent dans le combat, il est sorti à l’heure de jeu marqué par le combat. Il a montré l’exemple tout au long de sa présence sur le terrain. Récompensé par un essai casquette suite à une tête de Marler.

Après une heure de jeu plutôt terne, le XV de la Rose a appuyé sur l'accélérateur et s'impose avec le bonus.#RWC2023 #ENGvJAP pic.twitter.com/Yd7VFacjN6 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 17, 2023

Lappies Labuschagne

Le troisième ligne a fait un travail obscur mais précieux. Tout au long de la rencontre, il s’est déployé sur tout le front de l’attaque pour tenter d’enrayer les rares percées anglaises. Une première mi-temps très complète, il plaque puis perce plein champ au quart d’heure de jeu. Moins en vue en seconde période, il est resté précieux dans le combat au ras.

George Ford

Du bon et du moins bon pour George Ford qui n’a pas autant rayonné que contre l’Argentine. Un nombre incalculable de ballons sont passés par lui et au final son bilan montre peu de déchet. Des coups de pied qui précis qui ont pesé et 47 mètres gagnés ballon en main précieux.

Les flops

Semisi Masirewa

L'arrière a vécu à coup sûr les sept pires minutes de sa vie de rugbyman. Sur un coup de pied anodin de George Ford qui termine dans l’en-but japonais, l’arrière nippon se loupe tout seul et échappe le ballon. Sa bourde entraînera les trois premiers points anglais. Quatre minutes plus tard, l’arrière japonais touche son deuxième ballon, il dégage au pied et se blesse. Il est remplacé par Lomano Lemeki auteur d’une bonne première mi-temps.

Shota Horie

Le talonneur a été le symbole des difficultés japonaises en touche. Il rate plusieurs touches importantes dans le camp anglais et fait même un doublé retentissant touche ratée puis en avant (18e). Il a été peu en vue dans le jeu. Rarement présent dans les points de rencontre, il a souffert.

Ben Earl

Le flanquer anglais a été loin du niveau de son coéquipiers Lawes. Souvent perdu sur le terrain, il a accumulé un nombre de fautes impressionnantes, jusqu’à jeter le ballon dans la tête de Jamie George à la sortie d’une touche à quelques mètres de la ligne japonaise. Il provoque une pénalité à la 22e et échappe un bon ballon d’attaque à la 58e. Présent en défense.