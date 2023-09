Joe Marler s'est amusé de sa passe de la tête involontaire amenant le deuxième essai anglais face au Japon. Le pilier gauche n'a pas laissé sa langue dans sa poche, affirmant qu'il travaillait ce registre depuis des années.

Joe Marler a-t-il déjà déçu les journalistes ? Par sa légendaire gouaille, le pilier gauche de l'Angleterre a encore fait le spectacle à l'issue de la victoire du XV de la Rose face au Japon (34-12). Le joueur des Harlequins a donné sa première passe décisive en sélection, selon ses dires, grâce à une subtile passe de la tête pour envoyer Courtney Lawes dans l'en-but. En zone mixte, le gaucher s'est vanté d'un geste plus aléatoire que voulu.

"C’est ma seule passe décisive, non ? Je n’ai même pas mis un seul essai. C’est un record, ça. Le plus de sélections sans le moindre essai. Je ne savais même pas où j’étais. Mais c’était calculé. J’ai travaillé les ballons de la tête à l’échauffement avec Dan Cole et Jamie George. C'est ma spécialité depuis des années, enfin le travail paye ! Je me suis inspiré de Brighton, (l'équipe de football anglaise) qui a cartonné Manchester United, l’équipe qu’encourage mon fils. J’ai fait comme eux, je me suis débrouillé".

On ne les surnomme pas les Brave Blossoms pour rien

Mais avant de plaisanter, Joe Marler a dû s'employer avec ses coéquipiers pour écarter des Japonais aussi menaçants que maladroits. Si Steve Borthwick assure qu'il voit "désormais un développement de notre attaque, une vraie évolution offensive", le pilier gauche assure que le XV de la Rose n'a pas vécu une rencontre pleine de sérénité. "Dès qu’on a mis la main sur le ballon et qu’on l’a gardé, on a pu les mettre sous pression. Mais on savait qu’ils n’allaient rien lâcher. On ne les surnomme pas les Brave Blossoms pour rien. Ils avancent, quoi qu’il arrive".