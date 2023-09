Malgré une première mi-temps très délicate, le XV de la Rose s’est offert un succès bonifié face au Japon. Le sélectionneur Steve Borthwick était visiblement ravi de la performance des siens malgré un plan de jeu efficace mais qui peine à séduire.

Le contrat est rempli avec cette victoire à cinq points ?

Oui tout à fait, les joueurs ont bien joué. C’était un match difficile contre les Japonais. Ils avaient un plan tactique très différent que celui que nous pensions, nous avons vu le résultat. En fin de compte, les joueurs ont réussi à concrétiser la victoire. Les Japonais ont tapé au pied 37 fois dans la partie, y a-t-il des précédents dans leurs rencontres passées ? Je ne pense pas. Ça dit beaucoup du défi qui nous a été proposé. Aujourd’hui les Fidji ont mis un essai sur un jeu au pied aussi. Ce qui est important, c’est que les joueurs s’adaptent. On savait que ce serait difficile. Mais nous avons inscrit quatre essais, nous avons le bonus, et ça reflète ce que nous avons construit dans ce match. Nous nous attendions à une rencontre serrée surtout en première période.

Nous voyons désormais un développement de notre attaque, une vraie évolution offensive

Cette équipe japonaise vous a-t-elle surpris ?

Elle a joué de façon très intelligente. Ils ont beaucoup joué au pied, notamment par-dessus les rucks ou derrière la ligne d'avantage, ce qui n’est pas dans leur habitude. Ils l'ont réalisé à la perfection et ça leur donne encore plus de crédibilité. Cette équipe fut difficile à appréhender, donc félicitations à leur entraîneur.

Cela fait neuf mois que vous êtes à la tête de la sélection anglaise. Que pensez-vous avoir apporté à l’équipe ?

Déjà, le fait d’avoir un staff au complet lors de la préparation au Mondial nous a beaucoup aidés. Nous voyons désormais un développement de notre attaque, une vraie évolution offensive, et on espère que ça va continuer. Vous savez, les lancements de jeu c’est ce qu’il y a de plus dur à mettre en place. Cela demande de la cohésion. Nos fondamentaux nous permettent de faire la différence, notre défense est en place, et nous travaillons très dur au quotidien pour atteindre le niveau d’équipes qui travaillent ensemble depuis plusieurs années.

Certains médias vous présentent comme une équipe faible. Qu’en pensez-vous ?

Ce n’est pas mon opinion de l’équipe, et ça ne l’a jamais été. Cette opinion est partagée dans la presse. Moi je pense que nous avons des joueurs fantastiques. J’ai confiance en eux. Vous allez voir cette équipe se développer, acquérir de la confiance et être performante au plus haut niveau. C’est une chance de bosser avec ce groupe. Nous sommes prêts pour ce tournoi, nous avons beaucoup de qualités. On va jouer contre le Chili, et nous ne pensons qu’à ça désormais.

Vos supporters vous soutiennent énormément. Pensez-vous leur rendre assez ?

Mes joueurs ont bien joué, je le répète, ils ont su concrétiser leurs actions. Le grand privilège qu’est le mien nous amène à la semaine prochaine, et au prochain match contre le Chili. Je m’attends encore à une grande équipe anglaise sur le terrain. Tous les soutiens que nous recevons sont fantastiques. C’est une chance incroyable pour nous de pouvoir compter sur nos supporters. Ils paient cher pour être ici et suivre l’équipe. Je suis certain qu’ils seront encore présents en nombre au prochain match. On les remercie infiniment, et nous devons leur rendre hommage.