Ce jeudi soir, coup d'envoi de la deuxième journée du Mondial ! L’heure pour notre rédaction de se mouiller et de pronostiquer les trois principales rencontres (France-Uruguay, Irlande-Tonga et Australie-Fidji) de la semaine. Et vous, qui voyez-vous s’imposer ?

Pour parier sur PARIONS SPORT EN LIGNE France - Uruguay La France va disputer la deuxième rencontre de SA Coupe du monde ce jeudi face à l'Uruguay, à Lille, à 21h. Une affiche a priori déséquilibrée entre les Français et les Uruguayens. Les Bleus ont, certes, opéré plusieurs changements dans leur quinze de départs, douze précisément. Malgré ce turnover, les joueurs de Fabien Galthié ne devraient pas avoir de mal à disposer des Sud-Américains, étant donné le niveau des joueurs alignés. Les Uruguayens, auteur d'un exploit contre les Fidjiens lors du Mondial 2019, ne semblent pas assez armés pour inquiéter les Bleus. Notre pronostic : victoire bonifiée de la France Irlande - Tonga Après leur succès inaugural contre la Roumanie, les Irlandais affronteront le Tonga pour leur deuxième match. L'adversité qui sera proposée par les Illiens sera bien différente de celle offerte par des Roumains, facilement battus par le XV du Trèfle. Avec la nouvelle législation de World Rugby les Tongiens ont pu sélectionner des Malakai Fekitoa, Charles Piutau ou Adam Coleman. Si les Tongiens ne seront pas à négliger, les Irlandais devraient réussir à bonifier leur succès. Un point qui pourrait être important dans une poule B qui s'annonce serrée, avec aussi l'Ecosse et l'Afrique du Sud. Notre pronostic : victoire bonifiée de l'Irlande Australie - Fidji Comme tous les quatre ans, le monde du rugby se prend d'affection pour les Fidji. Lors de la première journée, de nombreux fans de rugby ont vibré devant ce passionnant pays de Galles-Fidji et ont crié de déception lors de l'en-avant de Semi Radradra, fatal aux Flying Fijians. Après leur défaite inaugurale, malgré deux points de bonus, les hommes de Simon Raïwalui verront leurs chances de qualification compromise en cas de défaite. En face, les Australiens se sont rassurés en battant largement la Géorgie. Une victoire contre les joueurs du Pacifique les rapprocherait grandement des quarts de finale. Notre pronostic : victoire de l'Australie