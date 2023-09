La veille de leur seconde rencontre dans la compétition contre l’Uruguay, le XV de France s’est présenté en tout début d’après-midi au stade Pierre-Mauroy de Lille pour le traditionnel entraînement du capitaine. Anthony Jelonch et ses partenaires sont apparus plus détendus qu’une semaine plus tôt au Stade de France...

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas forcément pour le XV de France. Ce mercredi à Lille, il flottait comme un parfum de légèreté au stade Pierre-Mauroy de Lille, théâtre de la deuxième rencontre des Bleus jeudi face à l’Uruguay. Un sentiment aux antipodes de celui ressenti à la veille du match d’ouverture contre la Nouvelle-Zélande. Ce jour-là, les visages étaient fermés, concentrés. Presque tendus. À Lille, changement de décor.

Bourgarit : "On prend ce match en toute simplicité"

À l’heure de l’entraînement du capitaine, Anthony Jelonch et ses partenaires se sont d’abord présentés avec une bonne trentaine de minutes de retard sur l’horaire annoncé. Ensuite, les joueurs sont apparus souriants, détendus. À l’image du pilier Uini Atonio et de Jonathan Danty apparaissant "morts de rire" sans que l’on puisse deviner l’objet de cette franche rigolade. Un peu plus loin, le pilier Dorian Aldegheri s’amusait à taper quelques coups de pied. Et puis, le sélectionneur Fabien Galthié est apparu, le pas tranquille, le visage apaisé. Il s’est même laissé aller à quelques familiarités avec Matthieu Jalibert qu’il a pris longuement par le cou. Une étreinte face aux caméras et autres appareils photos comme pour mieux souligner la confiance accordée au Bordelais, qui ne figurera pas sur la feuille de match de ce second rendez-vous, préservé au même titre que les autres joueurs "Premium".

"On aurait beaucoup à perdre à prendre cette équipe d’Uruguay de haut et ne pas la respecter, a tout de même souligné le talonneur Pierre Bourgarit. On prend ce match en toute simplicité mais comme on le fait pour n’importe quel match." "Comme l’a dit Pierre, on prépare tous les matchs de la même façon depuis quatre ans, a ajouté le trois-quarts centre Arthur Vincent. On veut tous les gagner. Et laisser le moins d'opportunités possible à nos adversaires. Après, il était important de bien entrer dans la compétition. On l’a fait, tant mieux. Mais on aborde ce deuxième match de la même manière." Un discours convenu et logique qui n’enlève rien au fait que la pression s’annonce bien moins lourde sur les épaules des joueurs du XV de France.