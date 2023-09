Les Tonga vont jouer leur premier match de Coupe du monde ce samedi face à l’Irlande au stade de la Beaujoire de Nantes. Les hommes de Toutai Kefu sont confiants à l’idée de commencer leur campagne après les autres équipes.

Débuter la compétition le deuxième week-end de Coupe du monde, ce n’est pas un problème pour les Tongiens. Le centre des Tonga Malakai Fekitoa voit cela d’un bon œil : “C’est bien pour nous. On a pu voir les autres jouer. On a un avant-goût de la compétition avant d’y entrer.” Les Tonga vont entrer en lice dans cette Coupe du monde ce samedi, et pas face à n’importe qui. Les coéquipiers de Charles Piutau vont affronter l’Irlande. Un match pas évident pour se lancer dans la course.

Le XV du Trèfle sort d’une grosse victoire bonifiée 82-8 face à la Roumanie. Malakai Fekitoa a conscience de la force de leur adversaire : "C’est la meilleure équipe du monde actuellement. Ce sera le match le plus compliqué. Il faudra être au niveau physiquement." D’autant plus que le centre de Trévise passé par le Munster connaît bien les joueurs irlandais : "C’est bizarre de jouer contre eux. On s’entend super bien. Ils m’ont pris sous leur aile quand je suis arrivé. Je vais tout donner sur le terrain, pareil pour eux."

Poule B : le groupe de la mort

Les Tongas comptent deux victoires en cinq matchs en 2023, un bilan peu rassurant avant de s'engager dans le Mondial. Mais ils ne rougissent pas et ont hâte de montrer leur rugby aux yeux du monde. Pourtant, les Tongiens n’ont pas été épargnés dans le tirage des poules. L’Irlande, l’Afrique du Sud, l’Ecosse, et la Roumanie : le groupe de la mort de cette Coupe du monde. Un gros défi pour Dan Cron, l'entraîneur adjoint des Aigles de mer : "Je crois que je n’ai jamais vu une poule aussi dure en Coupe du Monde de Rugby. C’est pour ça qu’on est là. Si on joue la Coupe du Monde, c’est pour affronter les meilleurs."