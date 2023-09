Un terriblement tremblement de terre survenu le 8 septembre a causé plus de 2 000 morts au Maroc. Anciens internationaux marocains, Jalil Narjissi et Abdellatif Boutaty apportent leur aide aux sinistrés de l'Atlas, via leurs associations respectives.

23h07, vendredi 8 septembre. Jaco Peyper siffle la fin de la rencontre entre la France et la Nouvelle-Zélande. La France exulte, lève les bras au ciel, crie, chante. Certes, les Bleus ne sont pas champions du monde. Mais après cette victoire contre les All Blacks, chacun avait le cœur léger. Abdelattif Boutaty, présent au Stade de France, ne fait pas exception. Mais pour l'ancien deuxième ligne de Bayonne, l'insouciance n'a pas duré longtemps. "J’étais très content, on partait pour fêter ça. Même pas trois quarts d’heure après le match, il y a eu cette histoire. Des amis à Marrakech ont eu leur famille touchée et m’ont appelé. On n’a pas pu profiter de la joie de la victoire," narre-t-il. Président de l'association des musulmans de la côte Basque, il s'est vite mobilisé pour son pays de naissance, lui le natif de Casablanca.

Son ancien adversaire sur les pelouses de l'hexagone, mais coéquipier sous le maillot du Maroc, Jalil Narjissi est, lui aussi, très pris ces derniers jours. Fondateur et président de l'association Azimuths, il est en pleine collecte de dons, chacun pouvant y contribuer. L'ancien talonneur était déjà en pleine collecte de vêtements dans l'Ariège au moment où la terre a tremblé en Afrique du Nord. Depuis onze années, il envoie plusieurs fois des habits et des fournitures scolaires dans le Haut Atlas, la région touchée par ce très meurtrier séisme. Azimuths y a lancé la construction d'une école dans le village d'Ighi Ait Hkim, pour quatre villages, soit 400 enfants. Des travaux désormais à l'arrêt...

Un besoin de tentes, vêtements et denrées alimentaires

Forcément, avec le tremblement de terre, Jalil Narjissi souhaite envoyer sa collecte au plus vite. Cette semaine ou celle d'après, espère-t-il. "Mais cela ne dépend pas que de nous. Les douanes sont au ralenti, car il y a des choses qui arrivent de partout. Mais j’espère que les camions pourront arriver dans les plus brefs délais", détaille l'ancien Agenais. Sa petite sœur vivant à Tanger, il bénéficie d'un relais au Maroc. Ce qui est plus simple pour communiquer. "Avec les villageois, au début, c’était dur de les joindre. Les douze premières heures après la catastrophe, ils devaient faire 3 kilomètres pour monter sur une colline afin d’avoir du réseau. Maintenant, on arrive à les avoir deux fois par jour, surtout tard le soir", explique celui qui est désormais sapeur-pompier.

Sa sœur doit, d'ailleurs, se rendre sur place, à Ighi Ait Hkim. Et il n'y a pas seulement besoin de vêtements : "Nous avons donc un contact direct au Maroc donc nous savons très bien quels sont les besoins sur place. C’est un avantage. Pour les personnes qui ont perdu leur habitation ou qui ont une habitation pas sécurisée, il faut des tentes, des matelas et des couvertures. Après il faut de la nourriture, du sucre, de la farine, de l’huile pour avoir un minimum de quoi s’alimenter."

L'ancien deuxième ligne, lui aussi, prévoit un envoi de "tentes, groupes électrogènes, produits d’entretien, vêtements pour les petites et les grands. On est en contact avec les services insulaires pour nous faciliter la chose. Dans les villes, il n’y a pas beaucoup de dégâts matériaux. C’est surtout dans les villages à 20, 30, 40 kilomètres de Marrakech. Des villages sont effacés complètement."

La solidarité marocaine

Au-delà de la solidarité en France, les deux anciens joueurs se félicitent de l'entraide du peuple marocain. Abdellatif Boutaty : "Il y a une solidarité énorme dans le pays. Ils s’entraident entre eux. Il y a des denrées alimentaires sur place. Il y a même des camions qui attendent leur tour pour le déchargement. Ils ont montré quelque chose d’exemplaire."

Et le monde du rugby, dans tout ça ? Jalil Narjissi reconnaît avoir reçu quelques appels de proches, comme Christian Califano, qu'il cite. "On est en pleine période de Coupe du monde en France, même s’il y a plus important qu’un Mondial. L’aide du monde du rugby viendra petit à petit", estime-t-il. Sur RMC, Abdelatif Benazzi, a annoncé une mobilisation générale lors de la rencontre France-Uruguay. "Il faudra mobiliser le maximum de personnes. World Rugby, France 2023 et la Fédération française de rugby vont se mobiliser pour apporter leur soutien. Quelque chose va se faire et se faire entendre lors de France-Uruguay à Lille, avec un soutien et un message mondial pour venir en aide aux sinistrés."

L'ancien deuxième ligne de Pau juge que l'initiative du vice-président de la FFR peut porter ses fruits. "Ça peut toujours aider, termine-t-il. 15 millions de téléspectateurs, rien qu’en France, ont regardé le match entre la France et la Nouvelle-Zélande. En termes de communication, cela ne peut être que positif pour avoir des aides ensuite."

Pour venir en aide au Maroc, les appels aux dons se multiplient. Si vous souhaitez participer, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la Croix-Rouge française, du Secours populaire ou de La Fondation de France. La rédaction de Rugbyrama / Midi Olympique s'associe à la peine des victimes.