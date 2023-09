Abdelatif Benazzi, le vice-président de la Fédération française de rugby s'est confié après le terrible séisme au Maroc, qui a coûté la vie à plus de 2 000 personnes.

Le Maroc est en plein cauchemar. Dans la nuit de vendredi à samedi, alors qu'en France on fêtait encore la victoire face aux All Blacks en ouverture du la Coupe du monde, un terrible séisme, de magnitude 7 (le plus fort jamais enregistré au Maroc) frappait le pays et principalement les provinces et communes d'Al Haouz, de Taroudant et de Marrakech.

Selon un bilan provisoire qui risque encore de s'aggraver, au moins 2 012 personnes ont perdu la vie et les autorités marocaines décomptent plus de 2 000 blessés dont plus de la moitié est dans un état grave. Face à cette situation cauchemardesque, le monde du sport se mobilise. Invité sur la radio RMC, le vice-président de la Fédération française de rugby Abdelatif Benazzi a confié son émotion : "J’ai appris la nouvelle par un coup de fil de mon frère. Après la joie de la victoire contre les All Blacks, il y a eu ce choc d’apprendre qu’un séisme avait touché le Maroc. Mes proches habitent le nord du pays, ils n’ont pas été touchés. Mais je connais très bien la région de Marrakech, où je me rends souvent. Des personnes que je connais ont perdu leurs enfants. Par solidarité, je me rends au Maroc dans deux heures, je suis sur le point de prendre l’avion".

Un message de soutien lors de France - Uruguay

L'ancien troisième ligne aux 78 sélections en équipe de France a déclaré qu'une mobilisation générale allait avoir lieu, notamment lors du prochain match du XV de France, jeudi face à l'Uruguay : "Il faudra mobiliser le maximum de personnes. World Rugby, France 2023 et la Fédération française de rugby vont se mobiliser pour apporter leur soutien. Quelque chose va se faire et se faire entendre lors de France-Uruguay à Lille, avec un soutien et un message mondial pour venir en aide aux sinistrés." Le vice-président de la Fédération, très touché après le drame qui a touché son pays d'origine, se dit également fier de la solidarité mondiale qui s'organise : "J’ai déjà parlé à beaucoup de personnes. Je sais qu’une solidarité assez exceptionnelle est en train de se mettre en place. C’est une fierté de voir cette mobilisation internationale".

Pour venir en aide au Maroc, les appels aux dons se multiplient. Si vous souhaitez participer, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la Croix-Rouge française, du Secours populaire ou de La Fondation de France. La rédaction de Rugbyrama / Midi Olympique s'associe à la peine des victimes.