Jeudi soir (21h), face à l'Uruguay à Lille, Louis Bielle-Biarrey sera titulaire sur l'aile de l'équipe de France. Il deviendra ainsi le plus jeune Français de l'histoire à disputer une Coupe du monde, pas de quoi le déstabiliser.

Ovni : objet volant non identifié. Ou pour Fabien Galthié, jeune pépite du rugby français qui mérite sa place en équipe de France. Pour Louis Bielle-Biarrey, les deux définitions se recoupent. Car s'il ne vole pas encore le jeune bordelais n'a pas encore été identifié par tous ses adversaires et il pourrait bien, jeudi sur la pelouse de Pierre Mauroy, jouer quelques mauvais tours aux Uruguayens.

Du haut de ses 20 printemps (et 87 jours), Louis Bielle-Biarrey va jouer son premier match en Coupe du monde. Une première pour l'ailier format de poche, mais aussi pour le rugby Français, avec cette titularisation, il va devenir le plus jeune joueur à porter le maillot frappé du coq en Coupe du monde. Il devance Romain Ntamack, Jean-Marc Doussain ou encore Frederic Michalak. Pourtant, il continue d'afficher une sérénité déconcertante, le casque sur la tête et la tête sur les épaules. "J'y vais avec beaucoup d'enthousiasme et l'envie de prendre du plaisir. Je suis content mais ce n’est pas ça qui va nous faire gagner la compétition", a-t-il confié en conférence de presse.

Il va rater ses examens à cause de la Coupe du monde

Orphelin de son copain, Émilien Gailleton (non retenu dans la liste des 33), Bielle-Biarrey a été très bien intégré dans le groupe : "Tout le monde est sympa, évidemment ça aide pour être bon à l'entraînement et en match" avoue l'intéressé. À l'âge où ses copains découvrent la vie de jeune adulte, lui découvrira les joies d'une Coupe du monde. Pourtant, en parallèle du sport de haut niveau, il continue ses études et devait même passer des examens début septembre. Il ne pourra malheureusement pas s'y rendre. Cause : il court après un sacre de Champion du monde. Excuses acceptées !