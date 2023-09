Le premier week-end de la Coupe du monde s'est achevé dimanche soir, avec déjà des souvenirs plein la tête. Chez Rugbyrama, nous avons fait notre top 3 des meilleurs moments de cette ouverture du Mondial avec des Bleus mythiques, des Chiliens historiques et un George Ford magnifique.

1. Les Bleus renversent les All Blacks et font tomber un record mythique

On ne va pas se mentir : c'est notre plus grand plaisir du week-end ! Quel pied de faire tomber la nation du rugby, la Nouvelle-Zélande, sur notre sol, à Paris, dans un stade en fusion et aux couleurs bleu-blanc-rouge. En plus de cette victoire importante comptablement (27-13), le XV de France est entré encore un peu plus dans l'Histoire en devenant la première nation à battre la Nouvelle-Zélande en phase de poules, après 31 victoires consécutives.

A lire aussi : France - Nouvelle-Zélande / Coupe du monde de rugby 2023 - Jaco Peyper et le banc néo-zélandais critiqués… La revue de presse du match d'ouverture

Les hommes de Fabien Galthié ont ouvert le bal de la meilleure des manières et se sont mis en confiance pour la suite de la compétition. Peut-être pas par la manière mais par le résultat et la force de caractère démontrée au cours de cet épique combat. Un succès sur le terrain mais aussi en tribunes et au-delà, puisqu'il y avait (tout de même !) près de 16 millions de Français devant leurs écrans pour cette fête du rugby. Et elle ne fait que commencer.

2. Le premier essai chilien de l'histoire

On aime les petites équipes, on aime voir le petit poucet s'accrocher. Et ici, c'est clairement la belle histoire de ce premier week-end de Coupe du monde en France. Dans la plus prestigieuses des compétitions de rugby, le Chili a connu son premier hymne, son premier match, et, donc, son premier essai. C'est Rodrigo Fernandez, le demi d'ouverture chilien, qui a eu l'honneur d'aplatir le ballon et de devenir le premier marqueur d'essai de l'histoire du Chili à la Coupe du monde.

A lire aussi : Coupe du monde de rugby 2023 - Pablo Lemoine (Chili) : "Je rentre à l'hôtel avec une belle image de mes joueurs"

Un moment très fort mais qui a été un peu gâché par l'assistance vidéo. Dans un premier temps revue, l'action a finalement été validée par M. Nic Berry. Un moment extrêmement fort qui a vu le Stadium de Toulouse exploser sous les cris et les applaudissements des supporters chiliens, venus mettre une ambiance incandescente dans la Ville Rose.

3. George Ford magistral face à l'Argentine

Les plus nostalgiques auront vu (et apprécié) du Jonny Wilkinson dans ce qu'a fait George Ford, samedi soir au Stade Vélodrome de Marseille, contre les Pumas. Si le rugby est un sport éminemment collectif - on a pu le voir tout au long du week-end - c'est la performance individuelle de George Ford a permis à l'Angleterre de se mettre petit à petit à l'abri d'un retour argentin.

Pas de débat nécessaire, George Ford est l'homme du match et déjà possiblement du week-end !#RWC2023 #ENGvARG pic.twitter.com/ARRMdARNQy — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 9, 2023

Le gamin de la banlieue de Manchester a brillé de mille feux dans la nuit marseillaise et a été logiquement élu homme du match, voire du week-end. Une partie stratégique dans laquelle il a marqué 27 points à lui seul. Imperturbable face aux perches avec un 6/6, il a sanctionné de la meilleure des manières l'indiscipline et la maladresse argentines. Pour parfumer la copie et rentrer dans l'histoire, il a collé trois drops splendides dont un de 50 mètres sous les hourras de ses supporters.