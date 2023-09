La presse étrangère a globalement été déçue du match d'ouverture de la Coupe du monde. Elle attendait mieux du XV de France, mais aussi des Néo-Zélandais. La performance de Jaco Peyper a été soulignée en Angleterre.

Après la victoire du XV de France, la presse internationale ne s'est pas emballée. Au contraire. Certains ont été un peu déçus de la performance des Bleus. Preuve que Fabien Galthié et ses hommes inspirent une vraie peur dans la planète rugby ? Sûrement. "La France pourra se féliciter d'avoir trouvé le moyen de gagner alors qu'elle a été loin de son meilleur niveau pendant la majeure partie du match. Maintenant qu'elle est en pleine possession de ses moyens, elle ne manquera pas de créer une dynamique victorieuse", a commenté le journal anglais du Daily Mail.

\ud83d\udd34 [INFO MIDI OLYMPIQUE] Le talonneur, sorti à la 12ème minute pour une blessure aux ischio-jambiers, sera out pour au minimum un mois. C'est un coup dur pour le #XVdeFrance qui perd un de ses cadres. \u274c



Le détail > https://t.co/NIVLQ9P5EM pic.twitter.com/ocaG1ijram — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 9, 2023

Leurs confrères du Telegraph, toujours outre-Manche, ont été emballés par cette rencontre : "Ces deux équipes se sont livrées à quelques-unes des rencontres les plus épiques de la Coupe du monde au fil des ans, mais la victoire stupéfiante de la France, fondée sur une seconde mi-temps acharnée, doit certainement être considérée comme la plus riche en émotions de toutes." Pour eux, la déconvenue de 2007 est oubliée. "Cette fois-ci, ce sont les Bleus qui ont posé un jalon sismique en écrasant la Nouvelle-Zélande et en offrant au public français le premier chapitre féroce et exaltant d'un tournoi qui promet d'être le meilleur de tous", ont-ils écrit.

Jaco Peyper critiqué

Les journalistes du Daily Mail ont trouvé que cette rencontre cochait plusieurs stéréotypes que les Anglais se font de notre pays. Ils ont évoqué "l'habituel chaos des transports parisiens". Mais bon, comment leur en vouloir ? Ils sont ensuite revenus sur le discours du président de la République : "Emmanuel Macron a été accueilli avec un mépris bruyant lorsqu'il s'est adressé à la foule après une cérémonie d'ouverture du tournoi houleuse, mais ce qui a suivi a été un déversement cacophonique de fierté et d'indignation gauloises."

Le capitaine des All Blacks a salué la performance du public français lors du match face aux Bleus. \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\ud83c\udd9a\ud83c\uddf3\ud83c\uddffhttps://t.co/W3IxpL1ZMx — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 9, 2023

Ils ont ensuite enchaîné avec une comparaison entre Emmanuel Macron et Jaco Peyper, dont la performance n'a visiblement pas scandalisé que les chauvins supporters tricolores. "L'indignation était dirigée vers l'arbitre Jaco Peyper, qui a remplacé Macron dans le rôle du méchant de pantomime, avec une série de décisions en faveur de la Nouvelle-Zélande. (...) On encourage les héros gaulois qui peinent à être précis et fluides, et on méprise Peyper, dont chaque décision marginale semble aller dans le sens des Kiwis", est-il rédigé. Cette contre-performance de l'arbitre sud-africain a mis plus de valeur sur la copie rendue par Antoine Dupont et ses partenaires, a terminé le quotidien anglais. "Les supporters étaient submergés par la colère et l'injustice perçue, mais leur équipe s'est concentrée sur la façon de se sortir du trou."

Le banc des remplaçants des All Blacks visé

La presse néo-zélandaise n'a pas été tendre avec ses compatriotes. "Ces Français, amateurs de baguettes, ont infligé aux All Blacks une défaite qui pique comme une abeille à la chasse au miel. En fait, il s'agit de la première défaite de la Nouvelle-Zélande en match de poule de la Coupe du monde et de la plus grande défaite de l'histoire de la Coupe du monde, tout à la fois", a commenté le New Zeland Herald. Un autre article, intitulé "Sacre bleu", en français dans le texte, a aussi été publié.

A lire aussi : XV de France - Nouvelle-Zélande - Le fait du match : les Bleus ont poussé les Blacks à la faute

Les nombreuses absences (Sam Cane, Jordie Barrett...) ont été rappelées par la presse. Mais cela n'a pas réussi à tout justifier. Les remplaçants, par contre, ont été dans le viseur de la presse. "Les Français ont ensuite marqué 18 points sans réplique. Quelque chose a mal tourné. La stratégie des All Blacks aurait été que les joueurs remplaçants aident les All Blacks à augmenter le rythme, à faire crier les Français à la pitié par une nuit torride à Paris", est-il écrit dans le média néo-zélandais Stuff. "Si Ian Foster ne pense pas que les supporters néo-zélandais sont inquiets, il rêve", a complété le site internet.

A lire aussi : France – Nouvelle-Zélande - Antoine Dupont : "Un match moyen et on met presque 30 points aux All Blacks"

Le mot de la fin est pour le New Zeland Herald avec une comparaison tout droit venue du pays au long nuage blanc. "Les Kiwis sont connus pour leur résistance et nous avons plus d'excuses qu'un opossum dans un potager. De toute façon, qui se soucie de ce match ? Les All Blacks se qualifieront sans aucun doute pour les quarts de finale, tout dépend de leur adversaire, qui sera probablement l'Afrique du Sud ou l'Irlande, voire l'Écosse."