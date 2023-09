L'ampleur du score (42-12) ne reflète pas la belle prestation rendue par les Chiliens, pour leur grande première en Coupe du monde. Alors, c'est avec le sourire que le sélectionneur Pablo Lemoine s'est présenté à la presse, fier de la performance des siens.

C'était le premier match de l'histoire du Chili en Coupe du monde. Est-ce un jour historique pour vous ?

Bien sûr, c'est un jour incroyable pour le rugby chilien ! C'est historique pour notre équipe et pour la Coupe du monde, car c'est un nouveau pays qui dispute la compétition. Le match était de bonne qualité, il y a eu de l'intensité, comme attendu. Disputer le premier match de l'histoire du rugby chilien en Coupe du monde, c'était notre premier objectif, montrer qu'on existe, qu'on est là pour jouer, s'amuser et connaître une nouvelle expérience. Il y avait des milliers de Chiliens en tribune, c'était incroyable ! Pour moi, c'était le plus important. On a créé quelque chose de nouveau. On a rempli le contrat.

Vous étiez un peu dans l'inconnu, mais vous avez répondu présent. Êtes-vous soulagé d'avoir montré que vous aviez le niveau pour une telle compétition ?

Je suis fier de tous mes joueurs, car je connais leur histoire, d'où ils viennent et les efforts qu'ils ont faits pour être là aujourd'hui. J'étais vraiment ému. Je ne les ai pas reconnus, ils sont montés d'un cran. Ils ont montré que de nouveaux pays sont prêts à jouer la Coupe du monde. Ma fierté date, mais aujourd'hui, je rentre à l'hôtel avec une belle image de mes joueurs.

A lire aussi : Coupe du monde de rugby 2023 - Pablo Lemoine (Chili) : "Mes joueurs auront leurs idoles en face d’eux"

Vous n'avez pas hésité à relancer, même dans votre camp, au lieu de vous dégager au pied. Était-ce la stratégie du jour ?

Nos joueurs aiment bien avoir le ballon et attaquer ! Et, si on peut garder la possession le plus de temps possible, contre une équipe comme le Japon, c'est quand même mieux. Pour une petite équipe comme nous, c'est plus facile quand on a la balle. On a essayé de provoquer les fautes de l'adversaire. Cela a bien marché pendant les 60 premières minutes. Les vingt dernières minutes ont été plus dures, on a perdu le contrôle du match, ils nous ont fait courir et on a perdu la possession du ballon. La stratégie n'était pas loin d'être concrétisée, mais il y a eu une très bonne équipe en face, une équipe qui a l'ambition de gagner la compétition.

À quelques minutes du match contre le @JRFURugby à Toulouse, leur premier en Coupe du monde, les supporters de @chilerugby donnent déjà de la voix \ud83c\udde8\ud83c\uddf1 pic.twitter.com/j0mvilX4iA — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 10, 2023

Est-ce que l'ampleur du score prise dans le second acte s'explique par l'entrée des remplaçants ?

La différence, elle s'est construite au cours du match et leur expérience a été importante. Le Japon a construit un match autour de ses joueurs clés qui, quand ils ont été sous pression, ont su récupérer un ballon haut, réaliser un 50-22 ou faire un grattage. Je ne pense pas que cela soit nos remplaçants qui ont fait la différence. La différence, elle ne s'est pas faite sur les 80 minutes mais sur des actions clés.