Ce dimanche, le Japon s'est imposé 42-12 face au Chili pour ouvrir de la meilleure des manières sa Coupe du monde. Dans cette rencontre, Amato Fakatava et Michael Leitch ont survolé les débats.

Les tops

Amato Fakatava

Le deuxième ligne japonais a réalisé le match parfait. C'est d'abord lui qui a remis les siens sur de bons rails en inscrivant le premier essai rouge et blanc, quelques secondes après celui du Chili. Dans un premier acte qu'il a survolé ballon en main, il a également réussi un 11 sur 11 au plaquage. Sa prestation a pris une autre dimension quand, sur la dernière action de la première mi-temps, il s'est offert un doublé. Plus discret par la suite, il s'est contenté de se montrer sobre et efficace, pour être logiquement élu homme du match.

Michael Leitch

C'est lui le patron de ce Japon, et personne d'autre. Alors qu'on jouait seulement la quatrième minute, Leitch comptabilisait déjà 4 plaquages (il a terminé le match à 14). Il a été un de ceux qui a calmé les ardeurs sud-américaines grâce à ses grattages importants. Toujours dans le premier acte, l'ancien joueur des Waikato Chiefs a été auteur d'un retour salvateur sur l'aile. À la 52ème minute, il s'est parfaitement proposé à son demi de mêlée pour inscire l'essai du bonus offensif. Heureusement qu'il était là pour les Nippons.

Diego Escobar

La Coupe du monde est aussi faite pour découvrir des joueurs. Ce dimanche, ils ont été plusieurs du côté du Chili à tirer leur épingle du jeu. Parmi eux, on retrouve le talonneur Diego Escobar. Hyperactif, le numéro 2 a surpris tout son monde, tant il a posé des problèmes à la défense nippone. Sorti peu avant l'heure de jeu, il affiche une ligne de statistiques plus que positive avec 8 plaquages et 4 défenseurs battus. On a déjà hâte de le revoir.

Marcelo Torrealba

Malgré la lourde défaite, on se sent obligés de récompenser ces Chiliens qui nous ont enthousiasmés. Marcelo Torrealba a été démentiel. Le demi de mêlée de Los Condores n'a jamais cessé de mettre le feu sur la pelouse du Stadium de Toulouse. Ses 58 parcourus ballon en main l'attestent. Et puis, on n'oubliera pas non plus ses 4 défenseurs battus. Le score final paraît dur pour le Chili, qui a faut honneur à ses couleurs, et Torrealba y est pour quelque chose.

Les flops

Matias Dittus

Le pilier droit chilien n'a pas vraiment souffert dans le secteur de la mêlée, ce n'est pas pour cette raison qu'il fait partie de nos déceptions. Il a simplement symbolisé un Chili qui a perdu sa lucidité au fil de la rencontre. À la 24ème minute, il s'est rendu coupable d'un plaquage à retardement sur le numéro 3 adverse, Jiwon Gu. Un geste inutile qui lui a valu un carton jaune. Los Condores ont d'ailleurs encaissé un essai en 14 contre 15.

Semisi Masirewa

Le numéro 15 japonais symbolise à lui tout seul toutes les maladresses qu'a commises la ligne arrière japonaise. Il a débuté son match en loupant une relance depuis ses 22 mètres, ce qui lui a d'ailleurs valu une remontrance de la part de ses coéquipiers. Discret dans le jeu, il a breaké à une seule reprise la défense adverse dans le second acte... avant de se précipiter et louper sa passe. Masirewa a été remplacé dès la 55ème minute.