Malgré une équipe chlienne accrocheuse, le Japon n'a pas manqué son entrée dans la Coupe du monde en prenant le point de bonus offensif contre Los Condores (42-12). Cependant, la performance en défense, avec de nombreux plaquages manquées, est un problème à vite régler selon Jamie Joseph, le sélectionneur des Nippons.

Comment vous sentez-vous après cette victoire ?

Ce match, c'est exatctement ce à quoi on s'attendait de la part du Chili. C'était leur premier match en Coupe du monde, mais c'est un pays fier, qui a un gros état d'esprit. Il y avait une grosse pression sur nous mais nous étions préparés. Nous avons dû être au niveau. Je suis fier de mes joueurs. Nous avons marqué 40 points, cela a été un match difficile mais c'est une belle victoire.

Comment évaluez-vous votre performance ?

De mon point de vue, elle était géniale ! On connaît la pression qu'il y a lors d'un tel rendez-vous ! On doit s'y habituer, car c'est la pression du haut niveau, nous sommes à la Coupe du monde. Toutes les équipes ont la pression. Il faut être capable d'absorber la pression et ressortir du match avec un résultat positif. Donc tout va bien.

Avez-vous été surpris de la performance des Chiliens ?

Ce que vous avez observé aujourd'hui, c'est quelque chose dont vous ne vous attendiez pas (NDLR, il s'adresse aux journalistes). Nous, nous savions que le Chili était aussi bon, nous avions vu leurs test-matchs et nous avons bien répondu sur le terrain. Dans toutes les Coupes du monde, l'important, c'est l'esprit, et la motivation pour le jeu. Si l'on a ça à l'esprit, nous pouvons apprendre à gérer la pression. La semaine prochaine, nous jouerons l'Angleterre, l'une des meilleures nations du monde, une équipe physiquement supérieure, qui joue intelligement et d'une autre manière que le Chili. Nous allons devoir nous préparer à gagner d'une autre manière, et c'est peut-être mieux pour nous, car vous ne vous attendrez pas à ce que l'on gagne.

Vous avez manqué 28 plaquages, cet après-midi. Est-ce un problème selon vous ?

Oui nous avons manqué beaucoup de plaquages. Il va falloir les réussir donc aux entraînements, il y aura des plaquages au menu ! Nous n'étions pas aussi grands et forts que l'autre équipe, donc cela peut arriver de manquer des plaquages contre une équipe comme le Chili. C'est normal. Mais contre l'Angleterre cela sera plus dur... Il va falloir s'améliorer !

À quelques minutes du match contre le @JRFURugby à Toulouse, leur premier en Coupe du monde, les supporters de @chilerugby donnent déjà de la voix ?? pic.twitter.com/j0mvilX4iA — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 10, 2023

Votre capitaine Himeno était prévu titulaire mais a dû déclarer forfait au dernier moment. Comment avez-vous choisi votre nouveau capitaine ?

Nous faisons confiance à chaque joueur dans l'équipe. Il y a deux jours, le mollet d'Himeno lui a fait mal. Nous ne voulions pas mettre en danger un joueur aussi important de notre équipe. Hier, il n'était toujours pas à laise, donc nous n'avons pas pris le moindre risque, même s'il aurait peut-être pu jouer. On espère le retrouver au plus vite !

Parlez nous de votre état de santé...

Je vais bien ! Je me suis blessé au mollet hier, pas de chance. C'est la dernière fois que j'essaierai de participer à l'entraînement...