Après une première période indécise et réduite dans les intentions, l'Afrique du Sud est montée clairement en régime en reportant la victoire (18-3), en inscrivant deux essais face à des Écossais s'éteignant graduellement dans la rencontre. Une conquête solide aura suffi pour écarter la menace du XV du Chardon et offrir une entrée en lice positive pour le Champion du monde.

À l'Orange Vélodrome de Marseille, l'Afrique du Sud remporte ce duel face à l'Écosse (18-3) concernant la Poule B de cette Coupe du monde 2023 disputée en France.

Entre deux nations aux sensibilités diamétralement opposées, on pouvait s'attendre à un duel de style en conséquence et deux groupes se jaugeant sur le moindre ballon. Et ce fut un véritable combat de tous les instants sur chaque ruck pour garder la possession et la main sur la rencontre. Peu d'initiatives, à l'image d'un début de Coupe de monde axée sur le jeu au pied de pression pour ensuite travailler le détail. Kolisi et ses coéquipiers dominaient tout de même les débats sur plusieurs minutes, longtemps en place sur la moitié de terrain écossaise. Mais sans être franchement tranchants, ni dans la bonne attitude offensive, les Springboks cafouillaient leurs lancements. Libbok ouvrait malgré tout le score après un hors-jeu de ligne signalé (3-0, 14 ème). L'Écosse tentait de tenir la distance physiquement même si quelques fautes de goût viendront annihiler certains turnovers.

Alors que les Sud-Africains montraient des signes d'impatience près de la zone de marque, les hommes de Gregor Townsend défendaient avec une énergie folle leur ligne. Libbok rajoutait trois petites unités au tableau d'affichage pour meubler la confrontation (6-0, 26 ème). Un maigre pécule bientôt contesté. D'abord par un changement de comportements au sol, où les Écossais trouvaient des ressources pour remporter les duels. Puis sur l'épreuve reine du Champion du monde, où la sortie d'Etzebeth sur blessure entretemps avait peut-être aussi affaibli l'édifice. Deux poussées significatives et consécutives offriront un contexte favorable, permettant à Russell d'ajuster juste avant la pause, les premiers points des Calédoniens au Vélodrome (6-3, 40 ème). Un scénario plus que jamais incertain se profilait.

La puissance retrouvée

Le passage au vestiaire aura clairement changé la donne. Dès les premières incursions, le sentiment que les duels furent presque systématiquement gagnés par les Springboks, et le retour prépondérant d'une conquête revenue à ses sommets. Les hommes de Jacques Nienaber ont appuyé sur les fondamentaux en mode destruction massive. Coup sur coup, les Sud-Africains tuaient le moindre suspens, d'abord par Du Toit, à la conclusion d'une action imposante des avants et une séquence de pilonnage en règle (11-3, 48 ème). Puis par Arendse, idéalement lancé sur orbite par une diagonale impeccable de Libbok à sa destination et une course d'une vingtaine de mètres à assumer (18-3, 51 ème). L'Écosse ne répondait plus, bousculée sur les fondamentaux et maladroite dans l'alignement, trop pour rivaliser concrètement face à l'ogre sud-africain.

Il y a aura bien quelques fulgurances de part et d'autre, et des franchissements qui surgissaient un peu de partout pour le plus grand bonheur des supporters, sevrés de spectacle durant le premier acte. Mais plus rien ne sera inscrit au tableau d'affichage, même si l'impression principale qui se dégageait, fut la capacité physique des Springboks, qui sans quelques imprécisions, auraient pu alourdir plus largement la note. Les Champions du monde ont proposé un match sérieux avec une continuité dans ses arguments notable et suffisante pour se défaire des Calédoniens. Les troupes de Gregor Townsend chercheront à rebondir, unies pendant très longtemps, mais manquant de pétillant pour renverser la table et les pronostics au final.