Les champions du monde lancent leur Coupe du monde ! À Marseille face aux Écossais, les Springboks arborent une tenue blanche et turquoise, loin de leurs couleurs traditionnelles. Pourquoi ce choix ? Explications.

Pour leur entrée en lice en Coupe du monde face à l'Écosse, les Springboks se sont passés de leur traditionnelle tunique verte et or, comme cela sera le cas pendant plusieurs matchs du Mondial, pour aborder une tunique alternative - blanche et turquoise - pas franchement très agréable à l'œil. Mais pardi, pourquoi les champions du monde arborent-ils ce maillot venu d'un autre monde ? World Rugby a en effet acté une nouvelle politique au niveau des équipements à l’attention des spectateurs daltoniens, potentiellement perturbés par la présence de deux maillots aux tons semblables. Le point de règlement prévoit que deux formations ne peuvent s’affronter avec des maillots sombres.

Le même maillot pour un possible quart de finale

En cas de quart face à la Nouvelle-Zélande ou à la France, il leur faudrait aussi faire une croix sur leur tenue fétiche. Cette réforme devait être introduite en 2025 mais elle a été appliquée dès ce Mondial. Le nouveau maillot turquoise des hommes de Jacques Nienaber, étrenné face à l’Argentine il y a quelques mois, avait polarisé les critiques d’anciens joueurs et de fans. "C’est un maillot d’entraînement, pas un maillot extérieur", avait notamment réagi John Smith, l’ancien capitaine de la sélection. "Bien que SA Rugby soutienne l’ambition de World Rugby de rendre le rugby aussi inclusif que possible, nous avons de sérieuses réserves quant aux impacts potentiels que l’application de la réglementation sur le daltonisme pourrait avoir", avait déclaré le chef de SA Rugby, Rian Oberholzer, au Daily Maverick. Les champions du monde doivent pourtant s’y plier.