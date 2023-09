Le troisième ligne des champions du monde est resté sur le terrain pendant les 80 minutes de ce match survitaminé. Ça dit quelque chose de son importance dans le système de jeu des Boks.

Dans une rencontre aussi fermée, ceux qui ont brillé furent forcément des joueurs de contacts, des travailleurs de force. Évidemment Peter Steph Du Toit, le grand bond de la Western Province et des Stormers en fut le plus parfait exemple. Il a eu l’honneur de marquer le premier essai de la partie, celui qui a tout débloqué. Il a conclu une séquence près des lignes avec coups de boutoir à répétition. Même le solide Tuipulotu n’a pas résisté à son dernier coup de reins.

Auteur de l'essai qui a débloqué le match

En 2019, il fut sacré meilleur joueur de l’année par World Rugby, puis on apprenait l’année suivante qu’il avait failli perdre sa jambe à cause d’une blessure extrêmement rare qui nécessita une opération en urgence. Il avait dû s’absenter des terrains pendant 14 mois. C’est la face sombre des rugbymen de haut niveau que de mettre leur corps en danger à ce point. On a donc porté un regard bienveillant sur lui durant cette partie d’un engagement total où les envolées furent rares. Pieter Steph Du Toit, s’il a une certaine allure, n’est pas du genre à traverser le terrain. Il est un ferrailleur de haut vol qui peut, assez rarement, dépasser les bornes (il le fit à Marseille en novembre contre les Bleus avec une charge terrifiante sur Danty qui lui valut un carton rouge).

Pour son retour au Stade Vélodrome, il n’a pas été particulièrement sanctionné. On l’a vu déblayer, soutenir, monter comme un dératé sur les lancements écossais. Six plaquages répertoriés sur les 70 premières minutes, cinq ballons portés. Ces statistiques ne témoignent pas de la réalité de son activité, de ses courses et de la part qu’il a pris dans l’anesthésie des attaques adverses. Le fait que Jacques Nienabler l’ait laissé sur la pelouse pendant 80 minutes, dit quelque chose de l’importance qu’il garde dans le système sud-africain. Le degré avec lequel ce garçon de bonne famille fait du mal à ses adversaires est difficile à mesurer. Il se ressent, même à distance.