Face à la presse, le capitaine du XV du chardon était déterminé à quelques heures de retrouver l’Afrique du Sud, pour l’entrée en lice de sa nation. Il est également revenu sur le jeu de possession mis en place par son équipe.

Comment ressentez-vous votre groupe à la veille d’affronter les champions du Monde en titre ?

Pour être honnête, nous y croyons. Je suis convaincu que si nous donnons chacun le meilleur de nous-mêmes, nous sommes en mesure de battre l’Afrique du Sud. Bien évidemment, nous avons la volonté de nous qualifier pour le prochain tour. Notre équipe est capable de battre l’Afrique du Sud et de gagner tous les autres matchs du groupe.

L’Afrique du Sud est connue pour son ADN d’un rugby frontal, basé sur les avants. Les récentes améliorations dans leur jeu offensif chez les trois-quarts ont-elles changé des plans par rapport aux précédents rendez-vous ?

On n’a pas changé fondamentalement notre approche, ni notre préparation. Bien évidemment, nous avons étudié, collectivement et individuellement, la façon dont ils ont joué au cours des dernières semaines et notamment les matchs avant la coupe du Monde. On aurait fait la même chose pour une autre équipe. Ils ont des points forts, ce ne sont pas les champions du Monde pour rien. Cette semaine, nous nous sommes surtout concentrés sur les secteurs où nous sentons qu’il y a des possibilités. Je pense que nous sommes en mesure de pouvoir créer du danger. Nous avons vu qu'il y a des opportunités dans certains secteurs. Si nous exécutons le plan, nous devrions être en mesure d’exploiter ces opportunités. Ce ne sera pas toujours parfait, mais nous devons y croire.

Vous êtes passé d’un rugby de dépossession à un jeu de possession. Pouvez-vous expliquer l’incidence de ce changement de stratégie ?

Clairement, c’était un énorme changement. L’Afrique du Sud, par exemple, est plus habituée à exercer une pression par le jeu au pied. Nous, même si ce sont les champions du Monde, nous avons envie de mettre en place notre jeu à la main. Nous sommes fiers d’essayer de jouer le rugby le plus rapide du monde, et nous ne changerons pas. Quand nous avons le ballon, on sait que la menace est latente sur les équipes adverses. Pour ça, il faudra aussi être à l’aise en conquête et notamment être en mesure de lutter en mêlée. Mais, si nous avons nos ballons, on empêchera notre adversaire de se créer des occasions. Ça sera un enjeu important de cette partie.

À titre personnel, quels sentiments prédominent alors que vous êtes le capitaine de votre nation, pour son entrée en coupe du Monde ?

C'est simplement de l'excitation. Je pense que c'est la raison pour laquelle nous jouons à ce jeu. On rêve de vivre ce moment quand on est enfant. On travaille durement pour essayer d’atteindre nos objectifs, et nos rêves. Il est important d’apprécier ce moment, car nous l'attendons avec impatience. Si tu es craintif avant ce rendez-vous, le moment peut t’échapper. J’ai juste envie d’apprécier cette nouvelle expérience, et surtout, d’aller jouer ces matchs. Nous ne sommes pas payés pour nous entraîner, mais nous sommes payés pour aller jouer des matchs (rires). C’est ce que nous aimons tous faire, c’est ce qui compte. Donc, mes équipiers et moi, on a hâte d'être dimanche.