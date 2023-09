Ce dimanche 10 septembre, l'Afrique du Sud commence sa compétition en affrontant l'Écosse à 17h45 au Stade Vélodrome de Marseille. Champions du monde en 2019, les Springboks semblent encore plus forts qu'il y a quatre ans, selon nos journalistes dans l'émission "la 3ème mi-temps".

C'est une véritable montagne qui se présente face au XV du Chardon, le genre d'équipe qu'on préfère éviter au premier tour, et encore plus aux suivants. L'Afrique du Sud de Siya Kolisi entame sa campagne face à l'Écosse au Vélodrome de Marseille (17h45) en remettant en jeu son titre de championne du monde, acquis en 2019 au Japon. Les Springboks restent sur une immense performance à Twickenham contre les All Blacks (35-7) et font évidemment partie des favoris de cette Coupe du monde en France.

Dans notre émission "La 3ème mi-temps" à retrouver sur Twitch, le plateau reconnaît que l'Écosse a des arguments à faire valoir. Derrière, le génie de Finn Russell, les qualités athlétiques de Duhan van der Merwe ou de Darcy Graham, la puissance de sa paire de centre Tuipulotu-Jones pourront compter dans cet affrontement. Mais pour nos journalistes, elle se frotte là à une formation d'une dimension unique au monde et qui est sûrement encore plus forte qu'il y a quatre ans, l'année même où elle était déjà la meilleure équipe du monde. Inégalée dans les phases de combat et de conquête, l'équipe de Jacques Nienaber pourrait bien faire exploser son adversaire grâce à la force incommensurable de son pack. La ligne arrière composée des flèches Kolbe et Arendse ou de l'excellent gestionnaire Faf de Klerk n'est pas en reste. Enfin, l'expérience collective acquise par ce groupe comptera aussi évidemment, entre des hommes qui se connaissent presque par cœur.

Rappelons que dans cette poule B, samedi 9 septembre, l'Irlande a étrillé la Roumanie 82 à 8 sur la pelouse du Matmut Atlantique de Bordeaux.