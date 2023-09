Ce samedi, les champions du monde en titre font leur entrée dans cette Coupe du monde 2023 face à l'Écosse. Pour cette rencontre, les Springboks alignent la grosse équipe avec notamment Jasper Wiese en position de numéro 8. Cheslin Kolbe et Kurt-Lee Arendse sont alignés sur les ailes.

En Afrique du Sud, on change une équipe qui gagne. Il y a quelques jours, les Springboks ont humilié les All Blacks du côté de Twickenham (35-7). Néanmoins, ils sont plusieurs à perdre leur place pour la première journée de cette Coupe du monde. Face à l'Écosse, on fait confiance aux patrons de la ligne arrière.

La paire de centres Damian De Allende - Jesse Kriel est titularisée alors qu'elle ne l'était pas face aux Kiwis. Même sort pour Cheslin Kolbe, qui retrouve une place dans le quinze de départ. Kurt-Lee Arendse sera sur l'autre aile. À la charnière, la confiance est conservée envers Manie Libbok, titulaire à l'ouverture, et bien évidemment Faf De Klerk.

À l'arrière, on retrouve Damian Willemse. Ce dernier a lui gagné sa place face aux Néo-Zélandais. Willie Le Roux prendra place sur le banc.

Un huit de devant classique

Devant, c'est du classique. Le capitaine Siya Kolisi portera le numéro 6. En troisième ligne, c'est Jasper Wiese qui a été choisi pour débuter au poste de troisième ligne centre. Duane Vermeulen est sur le banc.

Dans la cage, Eben Etzebeth, Malcolm Marx et Steven Kisthoff vont tous commencer la partie. Le coup d'envoi est prévu ce samedi à 17h45.

Le XV de départ des Boks : 15. Willemse ; 14. Arendse, 13. Kriel, 12. De Allende, 11. Kolbe ; 10. Libbok, 9. De Klerk ; 7. Du Toit, 8. Wiese, 6. Kolisi (cap.) ; 5. Mostert, 4. Etzebeth ; 3. Malherbe, 2. Marx, 1. Kitshoff.

Remplaçants : 16. Mbonambi, 17. Nche, 18. Nyakane, 19. Snyman, 20. Van Staden, 21. Vermeulen, 22. Williams, 23. Le Roux.