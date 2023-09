Le Mondial vient juste de débuter que des premiers problèmes d'organisation se présentent. Samedi soir au stade Vélodrome de Marseille, des milliers de supporters ont raté le coup d'envoi de la rencontre. France 2023 a officiellement réagi ce dimanche et promet des améliorations.

"Les fans sont au cœur du tournoi et nous présentons nos excuses à tous ceux qui ont été impactés par les problèmes d'accès hier (samedi 9 septembre, lors d'Angleterre - Argentine). Nous travaillons dur pour améliorer l'expérience de toutes celles et tous ceux qui se rendront à Marseille pour la Coupe du monde de rugby 2023."

Le message ne peut pas être plus clair. France 2023, organisateur du Mondial 2023, a fait son mea-culpa après les problèmes d'organisation rencontrés lors du match entre les Anglais et les Argentins, samedi soir à Marseille. Pour rappel, des milliers de supporters ont raté le coup d'envoi en raison d'énormes files d'attente à l'entrée du stade. Une situation qui a créé la colère de la presse anglaise, qui s'en est pris à l'organisation.

Pour mettre fin à la polémique, France 2023 a tenu à présenter ses excuses, tout en annonçant des changements pour la suite de la compétition :

"France 2023 déploiera plus de volontaires de la Team 2023 sur les services spectateurs, pour accueillir les fans au Stade de Marseille et diriger les détenteurs de billets vers les accès appropriés."

"Le nombre d'annonces dans les transports publics marseillais en français et en anglais sera renforcé, pour garantir que les fans soient dirigés vers la bonne station de métro."

"De nouvelles communications directes avec les détenteurs de billets seront adressées, et réitéreront les informations clés, en particulier sur les moyens de transport, les points d'entrée et les horaires d'ouverture des portes."

Aucun incident n'a été constaté

Malgré ce gros couac, aucun incident n'a été constaté, et les 63 118 détenteurs de billets ont pu gagner leur place durant la rencontre. Si la presse anglaise a vite fait le parallèle avec le fâcheux épisode de la finale de la Ligue des Champions 2022 où des milliers de supporters de Liverpool avaient vécu une soirée cauchemardesque, la situation de samedi est bien différente. Les supporters n'ont pas été assez informés alors même qu'ils ne connaissaient pas les lieux et l'accès au stade, et sont donc arrivés pour certains au dernier moment, ce qui a provoqué une surcharge à quelques minutes du coup d'envoi.