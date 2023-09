Dans un week-end riche, l’affrontement entre l’Angleterre et l’Argentine, contexte géopolitique oblige, s’annonçait comme un point culminant. Si l’ambiance à Marseille et dans le stade a été un succès, des dysfonctionnements ont été constatés dans l’accueil du public.

La magie de l’ovalie opère aussi dans la ville du football en France. Depuis le vendredi, et le match d’ouverture Nouvelle-Zélande - France, les Argentins et les Anglais, bras dessus et bras dessous, ont communié, chambré, chanté, et bu aussi il faut le dire, pour se rabibocher et se découvrir dans les rues de Marseille. La guerre des Malouines, éloignant ces peuples, a été rangée au rayon des livres d’histoire.

Habitués à se déplacer en masse pour soutenir le XV de la Rose, les Anglais étaient bien plus nombreux. Pour déjouer les chiffres, les Sud-Américains ont redoublé d’artifices pour marquer leur présence : les drapeaux ont été posés, les maillots de Messi et Maradona ont été utilisés en guise d'écharpes pour créer des tourbillons au-dessus des têtes. Sur le parvis Jean-Bouin, on y reviendra, les aficionados des Pumas ont gagné l’avant-match en reprenant Soy Argentino (Je suis Argentin) et Muchachos, Ahora Nos Volvimos a Ilusionar (Les gars, maintenant nous sommes à nouveau excités), tubes de la coupe du Monde 2022 de football.

Des spectateurs ont raté le coup d’envoi, France 2023 adapte son dispositif

Les heures passant, les premiers supporters ont voulu pénétrer dans l’arène. Perchés dans la tribune de presse, les journalistes ont vite constaté que l’afflux allait devenir incontrôlable. Aucun drame n’est à signaler, et les comportements des supporters, qui n’ont pas paniqué, sont à mettre en avant. Le lendemain du match, la presse anglaise a tiré à boulets rouges. The Guardian a évoqué un "chaos dans la file d'attente", The Daily Mail a repris les termes lourds de sens d’un supporter : "J'ai cru mourir." Finalement, dans le pire des cas, certains détenteurs de billets ont manqué les hymnes et le coup d’envoi. Face à la gronde, France 2023 a réagi via un communiqué. L’organisation a annoncé de nouvelles mesures : plus de volontaires autour du stade, renforcement des informations dans les transports, et de nouvelles communications directes avec les détenteurs de billets. Les leçons ont été retenues, le dimanche, pour Afrique du Sud - Écosse avec une meilleure gestion du flux.

Si la soirée avait mal commencé pour les citoyens de la Perfide Albion, elle s’est poursuivie sur le doux tempo du Swing Low, Sweet Chariot, accompagnant les réussites du maître George Ford. Bien après minuit, sans Argentins qui n'avaient plus le cœur à la fête, ils avaient les mines ravies devant la performance de la bande à Borthwick. "La joie de nos magnifiques supporters me comble, a souligné le sélectionneur. Des milliers de personnes nous suivent en France et ils vont dépenser tout leur argent. Pour ça, on doit leur offrir des moments dont ils se souviendront." Celui-là, ils ne l’oublieront pas.