Hier soir, le match entre l'Angleterre et l'Argentine a réuni plus de 5 millions de personnes, soit près de 30% de la part d'audience, un score exceptionnel pour un match sans la France.

Plus de 5 millions de personnes étaient réunies hier soir devant leur écran pour suivre la rencontre de la poule D entre l'Angleterre et l'Argentine. TF1 a donc remporté le grand lot, avec plus de 30% de la part d'audience pour un match sans la France. Si, les spectateurs du Vélodrome ont eu quelques soucis pour rentrer dans le stade, les 5,2 millions de téléspectateurs étaient, eux, bien au chaud pour assister au récital de George Ford.

Un succès populaire

Le match entre la France et la Nouvelle-Zélande avait déjà réuni plus de 15 millions de téléspectateurs, en ouverture du Mondial, vendredi soir, et des milliers de personnes étaient dans les rues partout en France. Ce nouveau succès montre que cette Coupe du monde est pour l'instant un succès populaire. En cette rentrée, le ballon ovale s'invite dans tous les foyers français.