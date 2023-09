En conférence de presse, Fabien Galthié est longuement revenu sur la convaincante victoire des siens, face à la Nouvelle-Zélande…

Avez-vous apprécié la réaction d’orgueil de vos hommes en deuxième mi-temps ?

On n’a pas contrôlé le jeu en première mi-temps, pris par l’atmosphère alors qu’on s’y était pourtant préparé. On a aussi donné des clés assez faciles aux All Blacks… Il y eut aussi des scories dans la stratégie… […] Grâce à notre discipline, on menait pourtant à la mi-temps. Par la suite, la rentrée des finisseurs nous a permis de reprendre le contrôle du match. Le bras de fer a été gagné.

Quatre pénalités seulement dans un match, est-ce un record ?

Je ne sais pas mais ça nous a clairement permis dans les temps faibles de rester au contact des All Blaks et de permettre, aussi, à Thomas Ramos de nous maintenir à flot avec son pied. La discipline fut donc essentielle, sur ce match d’ouverture.

Pouvez-vous nous donner des nouvelles de votre talonneur Julien Marchand, sorti à la douzième minute ?

C’est une déchirure sur une hyperextension, sur un grattage. On imagine à chaud un problème aux ischio-jambiers mais pour l’instant, je ne peux vous en dire plus. Il a préféré sortir.

Passer trente points aux Néo-Zélandais, est-ce un exploit ?

Les All Blacks se présentaient vendredi soir avec 31 victoires en 31 matchs de poule, en Coupe du monde. Ce n’est pas un exploit mais il était important de cocher cette case, oui. Au plus profond de nous, on voulait tous accrocher cette victoire de prestige.

Comment expliquez-vous les nombreux plaquages manqués par vos hommes, en première période ?

Ce sont des points d’amélioration. On doit être plus collectif avec et sans ballon. L’enjeu nous a-t-il fait nous rétracter ? Peut-être… Ces signaux-là, on les avait déjà sentis sur les matchs de préparation. La deuxième partie du match face à la Nouvelle-Zélande, en revanche, fut une grande réussite.

La France a-t-elle finalement réussi son entrée ?

Oui. Ce scénario était impossible à imaginer. Le résultat est parfait. Même si on a peut-être perdu Julien Marchand pour quelques jours....