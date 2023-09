Découvrez Thibaud Flament, le deuxième ou troisième ligne du XV de France et du Stade toulousain. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil Age : 26 ans Taille et poids : 2,03m ; 115 kilos Poste : deuxième ou troisième ligne Sélections : 19 sélections Club : Stade toulousain Palmarès : Champion de France 2021 et 2023 et champion d'Europe 2021 avec Toulouse ; vainqueur du Tournoi des 6 Nations (grand chelem) Son parcours Le mot atypique colle bien à la carrière de Thibaud Flament. En 2018, il jouait encore sous les couleurs du Club Newman en Argentine. Il s'est ensuite envolé pour l'Angleterre pour découvrir le monde professionnel sous le maillot des Wasps en Premiership. Après une saison convaincante, il rejoint Toulouse en 2020. En Haute-Garonne, il change de dimension et devient une référence mondiale. Ses points forts C'est plutôt simple à comprendre. Sur un terrain, Thibaud Flament est partout. Sa mobilité en impressionne plus d'un. Deuxième ligne moderne par excellence, il peut très bien évoluer en position de flanker. Sa polyvalence est plus qu'utile pour l'équipe de France et son club de Toulouse. Ancien demi d'ouverture, Flament a aussi l'avantage d'être plus qu'agile ballon en main. Lui et la Coupe du monde 2023 Après un Tournoi des Six Nations tout simplement exceptionnel, avec notamment un doublé face à l'Angleterre à Twickenham, Flament fait partie des cadres du XV de France. Pouvant jouer numéro 4 et numéro 5, il est attendu dans ce Mondial. Une bonne Coupe du monde confirmerait qu'il est devenu un des meilleurs jours de la planète, n'ayons pas peur des mots.