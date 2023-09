Pour tout savoir sur Cyril Baille

Découvrez Cyril Baille, le pilier gauche du XV de France et du Stade toulousain. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil Âge : 29 ans Taille et poids : 1,82 m et 117 kg Poste : pilier gauche Sélections : 44 Club : Stade toulousain Palmarès : Tournoi des Six Nations (grand chelem) (2022), Top 14 (2019, 2021, 2023), Champions Cup (2021), Oscar Europe Midi Olympique (2021) Son parcours Natif de Pau, Cyril Baille commence le rugby du côté de Lanemezan en 2003. Il arrive au Stade toulousain en 2009 où il rejoint l'équipe des cadets. Cyril Baille fait ses premiers pas sur un terrain professionnel en octobre 2012 contre le Stade français. Au fil du temps, le pilier parvient à se faire une place dans le groupe professionnel et gagne peu à peu sa place. En novembre 2016 , il joue son premier match avec les Bleus, face aux Samoa. Depuis, le joueur a acquis un véritable statut de cadre avec son club et au sein du groupe France. Ses points forts Depuis le début du mandat de Fabien Galthié, Cyril Baille fait partie des éléments les plus forts de Fabien Galthié. Très souvent présent dans les équipes types des Tournois, certains le considèrent comme le meilleur pilier du monde. Habille aux placages, le Toulousain est tout aussi précieux sur le secteur de la mêlée que sur le plan défensif. Il est également très efficace dans les rucks. Lui et la Coupe du monde 2023 C'est là que demeure l'inquiétude autour de Cyril Baille. Blessé face à l'Écosse lors du deuxième match de préparation, le joueur est forfait pour le début de la compétition. Il pourrait faire son retour pour le match contre l'Italie le 6 octobre prochain ou bien lors du potentiel quart de final de la France. En attendant, le staff des Bleus devra composer sans lui. Mais il pourra tout de même compter sur Reda Wardi et Jean-Baptiste Gros.