Découvrez Sipili Falatea, le pilier droit du XV de France et de l'Union Bordeaux-Bègles. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil Age : 26 ans Taille et poids : 1,83m ; 110kg Poste : pilier droit Sélections : 13 Club : Union Bordeaux-Bègles Palmarès : champion de France espoirs en 2018 (Clermont) ; Challenge Cup en 2019 (Clermont) Son parcours Originaire de l'île de Futuna, Sipili Falatea débute le rugby dans le club d'Avamafoa RC avant de débarquer à Colomiers en 2015. Après deux saisons en Haute-Garonne, le pilier droit change de dimension en prenant la direction de Clermont pour poursuivre sa formation. C'est avec l'ASM qu'il a découvert le rugby de haut niveau. Depuis l'été 2022, il porte les couleurs de l'Union Bordeaux-Bègles. Ses points forts Élément important du dispositif de Fabien Galthié depuis plusieurs mois, Sipili Falatea est vu comme un "finisseur" idéal. Il a notamment inscrit l'essai de la victoire face à l'Afrique du Sud en novembre dernier du côté de Marseille. De par son style de pilier moderne, Falatea a trouvé sa place dans le grpupe France même si la concurrence de Dorian Aldegheri est rude pour suppléer Uini Atonio à droite de la première ligne. Lui et la Coupe du monde 2023 Bien évidemment, Falatea va disputer sa première Coupe du monde avec le XV de France. Et durant ce Mondial, le pilier bordelo-béglais pourrait être un des grands acteurs de la sélection français. S'il arrive à assurer sa place sur le banc avec le numéro 18 dans le dos, son physique et sa mobilité en feront un des maillons importants des finisseurs tricolores. Un sacre donnerait un tout autre relief à sa carrière.